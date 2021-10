Madagascar: Eisa - Inciter les femmes à se positionner dans le processus décisionnel

Avec ses 25 ans d'existence, Eisa ne cesse d'évoluer tout en continuant à promouvoir la pratique démocratique. Deux sénateurs de la province d'Antananarivo, Landy Mbolatiana Ramanantenasoa et Michel R. avec leurs conseillers techniques, ont pu échanger avec 4 femmes maires et 25 conseillers à l'hôtel Eucalyptus Ampefy du 5 au 7 octobre dernier grâce à l'appui de l'Agence suédoise de coopération au développement International (Sida).

Ce dialogue local, initié par Eisa Madagascar, a visé non seulement à créer des espaces de synergie entre les élus à différents niveaux pour le renforcement de la prise en compte de l'égalité hommes-femmes dans leurs fonctions et missions respectives, mais aussi à effectuer un plaidoyer et une sensibilisation pour inciter les femmes au niveau local à s'impliquer et à se positionner dans le processus décisionnel. Les 3 jours étaient l'occasion de renforcer les compétences des Collectivités territoriales décentralisées (Ambatomanjaka, Ambatoasana Centre, Mahavelona, Tamponala) de la région Itasy sur leurs fonctions et celles des sénateurs et d'identifier comment à travers leurs fonctions respectives, les élus peuvent promouvoir cette égalité hommes-femmes et peuvent travailler ensemble pour y parvenir. C'est la première fois que les conseillers reçoivent une telle formation clarifiant les rôles des élus avec une opportunité d'échanger directement avec les sénateurs.

Continuité de dialogue. C'est aussi la première fois qu'ils comprennent l'importance de l'intégration de la dimension genre dans la gestion communale. À l'issue de cette rencontre, les 4 communes se sont engagées à promouvoir le genre à travers la mise en place ou la redynamisation de la structure locale de concertation (SLC) et l'auto-évaluation de l'indice de gouvernance locale (IGL). De leurs côtés, les deux sénateurs ont promis qu'ils vont transmettre au gouvernement les préoccupations des CTD de la région Itasy. Les autorités à savoir le gouverneur, le chef de district de Soavinandriana et le maire de la commune rurale d'Ampefy ont témoigné leur soutien et ont encouragé la continuité de dialogue et la mise en place d'une plateforme régulière d'échanges réciproques d'informations et d'idées.