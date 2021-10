Madagascar: IT University - FTHM Consulting - Un partenariat pour la promotion des investissements à Madagascar

L'Université spécialisée en informatique, IT University, représentée par son Recteur, Robinson Olivier, et le cabinet de consultation FTHM Consulting, par son associé-gérant, Thierry Rajaona, ont signé récemment une convention de partenariat.

L'objectif est de promouvoir des investissements en attirant les entrepreneurs locaux ou bien étrangers à s'investir à Madagascar. Il est à noter que l'IT University a été créé en 2011 dans le but de répondre aux besoins du secteur professionnel en matière de nouvelles technologies. Elle prépare les étudiants à devenir des techniciens avec une vision de devenir l'un des leaders dans le domaine des NTIC.

Cette université spécialisée en informatique appelle ainsi à la collaboration avec de nombreuses entreprises, surtout des entreprises malgaches, afin de les aider à trouver des techniciens et des professionnels correspondant à leurs demandes. L'IT University compte actuellement plus de 900 étudiants et futurs techniciens contre 60 effectifs lors de sa création.

« La candidature de la gent féminine dans le secteur informatique progresse également avec 30% du nombre d'inscrits cette année au lieu de 10 % à notre ouverture. En outre, une section design a été mise en place suite à la demande des entreprises. Quant au cabinet FTHM Consulting, il accompagne les entreprises et les projets de développement à Madagascar, dans l'Océan Indien et en Afrique en matière de conseils en stratégie et management, son premier cœur de métier, depuis 1994.