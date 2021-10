Madagascar: Clémence Raharinirina - Recours en appel pour une annulation de l'amende

Le procès en appel de la conseillère municipale Clémence Raharinirina s'est tenu hier à la Cour d'appel. Elle conteste le verdict surtout concernant l'amende d'un million d'ariary, raison de son recours en appel dont le jugement s'est tenu hier à Anosy.

La partie civile a été représentée par un avocat. La Cour n'a ni infirmé ni confirmé le jugement du tribunal de la première instance et renvoie l'affaire au 5 novembre prochain. Dans cette affaire, elle a été poursuivie par le maire de la capitale pour diffusion de fausses nouvelles, à la suite d'une intervention dans une émission télévisée, fustigeant la gouvernance auprès de la municipalité d'Antananarivo. La réponse ne s'est pas fait attendre avec une plainte auprès de la police, l'énième du genre pour l'ancienne journaliste devenue conseillère municipale et non moins présidente de l'association des taximen.

Roco Donatien : Arrêté après un avis de recherche

ll a fallu un jour après l'émission d'un avis de recherche, Roco Donatien alias « Roco Danse Encore » a été arrêté hier. Dans un communiqué officiel, la police nationale a informé de son arrestation du côté d'Ambohidahy. Il a été poursuivi par sa femme pour violence conjugale et l'utilisation de faux pour détourner une voiture de luxe. L'affaire a fait le buzz sur les réseaux sociaux, après que la police nationale a émis un avis de recherche à son encontre. Avec la collaboration des personnes de bonne foi, selon la police, la recherche a été rendue facile et le concerné a été appréhendé dans le quartier d'Ambohidahy. Roco Donatien est connu comme professionnel de danse, il donne des cours et est devenu une icône de cette discipline.