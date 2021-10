Mali: Institutions - Les Conseils du Congo et du Mali consolident leur relation

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a reçu, le 7 octobre à Brazzaville, la visite d'une délégation du Conseil économique, social et culturel (Cesc) du Mali.

En séjour au Congo, la délégation malienne a eu une séance de travail avec le rapporteur du Cese, Louis-Patrice Ngagnon, assurant l'intérim de la présidente de l'institution, en présence du secrétaire général, Wilfrid Magloire Obili, et des présidents des différentes commissions, notamment la Commission des affaires économiques ; la Commission des affaires sociales ; la Commission des affaires culturelles, éducatives et religieuses et la Commission des affaires environnementales.

« Cette visite de courtoisie, nonobstant votre agenda très chargé et contraignant par des engagements patriotiques de grande envergure, offre une grande opportunité de poser en terre congolaise le jalon de l'ouverture d'une coopération mutuellement avantageuse entre nos deux institutions. Cette perspective de cheminer ensemble ne vient que consolider et perpétuer les liens immémoriaux qui lient nos deux peuples, depuis la nuit des temps », a déclaré Louis-Patrice Ngagnon.

Pour la circonstance, le président par intérim du Cese a rappelé les missions de cette institution, avec une pincée historique, mettant en exergue le respect du principe de parité.

Venue transmettre un message du président du Conseil malien, Yacouba Katile, la délégation malienne a salué l'approche du Cese. Pour l'essentiel, les deux parties ont échangé sur les problèmes des différents Conseils, notamment comment améliorer les institutions afin que celles-ci jouent, au mieux, leur rôle de conseil.

« Nous saluons bien l'approche du rapporteur président de séance, qui nous a fourni beaucoup d'éléments et beaucoup d'espoir dans nos relations futures afin que nos deux institutions puissent se donner la main, parce que nous travaillons dans d'autres institutions, dans les organisations faîtières au niveau de l'Ucesa, l'Aicesis et bientôt nous allons nous retrouver en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'Aicesis où il y a un atelier sur l'environnement. Comme vous le savez, aujourd'hui avec les dérèglements climatiques, les Conseils ont une vision et des préoccupations. Ensemble, avec des conseils pratiques, nous pourrons travailler dans nos entités afin de pouvoir mieux conseiller », a fait savoir Amadou Sanoussi Dafe, vice-président du Cesc du Mali et chef de la mission.

Covid : « réfléchir par deux fois »

Pour le chef de la délégation malienne, la covid est un problème mondial. Ainsi, « on est obligé de réfléchir par deux fois... trouver des voies et moyens pour venir à bout de ce fléau (NDLR) et voir quelles orientations donner », a-t-il indiqué, pour trouver une issue à la crise sanitaire qui a fragilisé les économies de plusieurs pays.

« La covid est devenue une maladie de partout. Elle a touché l'économie mondiale, bouleversé nos habitudes, et dérangé nos économies en Afrique, et je crois que les différents Conseils ont eu à travailler dans ce sens. Comment conseiller, comment échanger et faire en sorte que nous puissions accompagner nos différents gouvernements ? », s'est interrogé Amadou Sanoussi Dafe. Et de poursuivre : « Le social aujourd'hui; j'avoue qu'on a des difficultés, il y a l'incompréhension. Et au niveau culturel on commence à perdre les repères. C'est le rôle des Conseils. Et l'environnement aujourd'hui est une priorité parce que nos habitudes ont changé, nos cours d'eau commencent à disparaître. Avec ce problème de Covid, nous sommes obligés de réfléchir ».