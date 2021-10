Algérie: Lamamra - La défense des intérêts du pays, au cœur de notre diplomatie les années à venir

Alger — La défense des intérêts de la nation, la contribution à l'instauration de la sécurité et de la stabilité régionales et le renforcement des liens avec l'Afrique et le Monde arabe seront au cœur de l'activité diplomatique de l'Algérie, les années à venir, a affirmé samedi le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.

"Il est logique que l'activité diplomatique de notre pays soit axée au cours des années à venir sur la défense des intérêts de la nation, la contribution à l'instauration de la sécurité et de la stabilité régionales, au renforcement des liens avec l'Afrique et le Monde arabe et à la promotion du partenariat et de la paix dans le monde", a précisé M. Lamamra à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la diplomatie (8 octobre).

M. Lamamra a, dans ce cadre, mis en avant "le rôle capital et central de la diplomatie algérienne dans la stratégie de sécurité nationale, et ce, en veillant, aux côtés des services de sécurité, à la préservation de l'intégrité territoriale, de l'indépendance et de la souveraineté et de l'unité nationales".