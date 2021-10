Guinée: La journée mondiale des oiseaux migrateurs célébrée

« Chante, vole, élève toi et comme un oiseau » est le thème d'une cérémonie organisée ce samedi 09 octobre 2021 à l'université Général Lansana Conté de Sonfonia en banlieue de Conakry par Terrafrik, Guinée Ecologie et l'association des Jeunes pour la Restauration Écologique dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM).

Selon les organisateurs, l'objectif générale est d'attirer l'attention du public sur la nécessité de protéger les oiseaux migrateurs et leurs habitas à travers une coopération internationale sur la voie de migration.

De manière spécifique, il s'agit d'informer et sensibiliser le public à l'importance des oiseaux migrateurs, ainsi à la nécessité de leur conversation; Organiser des séances d'observation des oiseaux migrateurs le long du lac ou dans la plaine de sonfonia.

« Le public est informé et sensibilisé à l'importance et la conservation des oiseaux migrateurs à travers une conférence sous le thème « chante, vole, élève toi comme un oiseau »« , constitue le résultat attendu en organisant cette activité.

Cette cérémonie a connu la présence des membres de Guinée Ecologie, Terrafrik et AJRE; Les Universités; La Direction nationale des eaux et foret (MEEF); L'OGPR; Union internationale pour la conservation de la nature (UICN); Naturel justice; Les medias; des étudiants, enseignants et chercheurs.

Lancée depuis 2006, la journée mondiale des oiseaux migrateurs est célébrée deux fois par an, les mois de Mai et Octobre pour souligner la nécessité d'une collaboration internationale afin d'assurer la conservation des oiseaux migrateurs et leur habitats à l'échelle mondiale.

Cette journée constitue un outil efficace pour sensibiliser et informer le monde entier aux menaces qui pèsent sur les oiseaux migrateurs, à leur importance écologique et à la nécessité d'une coopération internationale pour leur protection.

Au terme des différents exposés, il ressort que les oiseaux migrateurs jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème.

Par exemple, ils contribuent à la fertilisation des sols à travers leurs fientes, l'élimination des insectes ravageurs des cultures et nuisibles à l'homme etc.