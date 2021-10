Madagascar: Barea - Andry Ratsivahiny - « Il faut donner leurs chances aux joueurs locaux!»

interview

Le sort des Barea dans le cœur de toute la population malgache. Et si les avis et propositions de solutions viennent de partout, le député Andry Ratsivahiny offre une proposition qui pourrait faire d'une pierre, deux coups. Jugez-en plutôt.

Encore une énième défaite des Barea qui compromet sérieusement nos chances de nous qualifier au tour suivant de ces éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. Votre avis ?

» Je ne suis pas un technicien du football mais en me basant sur le bon sens, je trouve qu'il serait grand temps d'accorder une chance aux joueurs locaux. »

Avez-vous des noms à proposer ?

« Évidemment, et le féru de football que j'ai toujours été en a plein dans la tête, mais le football n'est pas simplement une addition de talents, sinon on n'explique pas cette défaite à Rennes du PSG de Messi, Neymar et Mbappé.

Mais histoire de pouvoir joindre l'utile à l'agréable et surtout après que nos chances de terminer premier de ce groupe sont devenues très minces, je propose qu'on mette en place une équipe à ossature CFFA pour pouvoir préparer le match contre les Angolais de la Interclube qui font partie des favoris de la Coupe de la Confédération africaine.

Pour citer des noms et en se basant sur le match retour contre le Kabwe Warriors zambien, je pense surtout à Nourah dans la charnière centrale. J'ajouterais Tsito et Rakoul, mais aussi Lekadoda pour occuper le flanc gauche de la défense et permettre à Rayan de monter d'un cran. Ceci dit, l'association Nourah-Berajo s'annonce comme le meilleur choix du moment pour former la charnière centrale. Cerise sur le gâteau, je verrais d'un très bon œil les frères Rasoanaivo, Titi et Rado, faire partie du staff technique des Barea. »

Et les Barea qui méritent d'être reconduits dans le onze de départ ?

« Ce n'est pas sorcier car il y a les indétrônables tels Rayan, Métanire, Lapoussin même si à mon avis Tsiry de l'Ajesaia est meilleur que ce dernier à ce poste de milieu gauche. Mais j'estime aussi qu'il est grand temps de donner la confiance à Mathyas tant les statistiques sur Melvin Adrien sont accablantes. D'ailleurs, je ne pense que le club de ce dernier, Louhans Cuiseaux, en Nationale 2 donc en quatrième division française, soit aussi fort que l'équipe U19 du PSG où Mathyas est titulaire indiscutable. Je ne comprends pas cette réticence de Rabesandratana à faire confiance aux jeunes en écartant El Haddari de l'Ajesaia du groupe. Or il devait en tirer des leçons en voyant le jeune Gavi de l'Espagne qui, à 17 ans, a réussi à tenir tête aux Italiens de Verrati lors de la demi-finale de la Coupe des Nations de jeudi.

A un moment et à un autre, il faut savoir passer le flambeau aux jeunes. C'est la loi du football et Dieu sait combien certains Barea sont en fin de cycle comme le disait si bien Éric Rabesandratana. Mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ce coach a tendance à n'en faire qu'à sa tête. Et c'est bien dommage.»