Congo-Brazzaville: Numérique - Les enjeux et défis présentés dans un Livre blanc

Le document de 140 pages sur le développement des postes, des télécoms et de l'économie numérique a été présenté le 7 octobre, à Brazzaville. Le Livre blanc fait le diagnostic de ce secteur à fort impact et les perspectives de développement.

La première édition du Livre blanc entend susciter une réflexion d'ensemble sur le renforcement du cadre réglementaire dans les secteurs des télécommunications, dans le but d'aider les autorités congolaises à mieux répondre à la convergence des technologies et des marchés qu'engendre l'économie numérique. Cette édition est entièrement supervisée par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques(ARPCE).

Ce document aborde également les problématiques liées aux infrastructures de télécommunication, d'après Rudy Massamba, l'un des rédacteurs du livre, qui sont au cœur des différentes avancées technologiques, jouant un rôle essentiel dans l'économie nationale en raison des importants investissements consentis par l'Etat congolais. Le livre blanc est une parfaite illustration de l'engagement de l'ARPCE dans une dynamique prospective et de veille, dans les secteurs stratégiques des Postes et des Communications électroniques, véritables leviers de la diversification de l'économie nationale.

Le Congo est doté des infrastructures essentielles, assure-t-on. Les technologies de 2e, 3e et 4e générations sont opérationnelles grâce aux deux opérateurs de téléphonie mobile Airtel et MTN. En 2020, au moins 62% des abonnés des opérateurs de téléphonie mobile utilisaient encore le réseau 2G. Ils étaient 21% à utiliser la technologie 3G, et 17% la technologie 4G. Les tarifs pondérés des communications voix (on-net) ont baissé de 60% entre 2013 et 2020, tandis que ceux du mégaoctet, pour accéder à Internet, ont baissé de 94%, selon le même document.

Le pays ne produit pas encore les technologies et équipements pourtant nécessaires à sa consommation. Il doit faire face aux conséquences induites des importations sur les tarifs de télécommunication ; cette situation ne favorisant pas l'amélioration des tarifs des services proposés par les opérateurs de télécommunication exerçant au Congo. L'inclusion numérique ou digitale doit se réaliser, insistent les auteurs du Livre blanc, par une redynamisation du secteur postal qui doit tirer profit des innovations.

En s'engageant dans une dynamique prospective et de veille à travers ce document, souligne Louis-Marc Sakala, le directeur général de l'ARPCE, le régulateur apporte sa contribution à l'édification d'une société numérique au Congo. Elle met aussi sur la table de réflexion, ajoute-t-il, les éléments d'analyse sur le secteur et les défis qui s'imposent. Les exemples cités dans l'ouvrage sont l'accès à l'électricité et le réseau routier encore déficients.

Le gouvernement congolais mettra tout en œuvre pour combler le vide observé au niveau du cadre règlementaire, pour renforcer les structures étatiques en charge des différents sous-secteurs, et surtout pour équiper l'ensemble du territoire, a répondu le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo.