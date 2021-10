Congo-Brazzaville: Communication électronique - Quarante et un nouveaux enquêteurs prêtent serment

Au cours d'une audience publique à la première chambre civile du Tribunal de grande instance de Brazzaville, le 8 octobre, des enquêteurs de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques (ARPCE) se sont engagés à mener dignement des enquêtes, dans les différents domaines de prédilection de cette structure paraétatique.

Au total, vingt-huit hommes et treize femmes seront désormais chargés des enquêtes et de la constatation des infractions à la règlementation des secteurs des postes et des communications électroniques. Ces agents de l'ARPCE viennent notamment de la direction des réseaux et services de communications électroniques, la direction de l'économie et des marchés puis du service information.

Avant la prestation de serment proprement dite, le substitut du procureur de la République, Mbongo Okoyo, a rappelé aux nouveaux enquêteurs leur rôle ainsi que les avantages et les dangers de leurs nouvelles attributions. Il pense, en effet, que le métier d'enquêteur rime avec bonne moralité, intégrité, éthique, sagacité, professionnalisme, sagesse et respect des secrets.

« Vous êtes une catégorie de personnel placé sous le directeur général de l'ARPCE. Vous devez mener les enquêtes, rechercher et réprimer les infractions prévues par la loi. Vous êtes des officiers de police judiciaire à compétence spécialisée. Le serment est un engagement, un pacte que vous allez signer non seulement avec votre conscience mais aussi avec l'Etat et le peuple. Tout ce que vous ferez doit être en rapport avec le droit », a-t-il expliqué.

Me Mbongo Okoyo a, par ailleurs, signifié que ceux qui tomberont dans l'illégalité seront poursuivis par la justice.

Après avoir suivi minutieusement la formule du serment qui a été lue par le président de l'audience, Me Alain Michel Oko, les impétrants ont, tour à tour, main droite levée, déclaré: « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions ».

Pour sa part, Jean Célestin Endoke, directeur des Affaires juridiques et internationales à l'ARPCE, estime que cette structure répond à une obligation légale puisque cette prestation de serment marque la quatrième vague des agents de l'ARPCE qui sont passés devant le Tribunal de grande instance de Brazzaville.

Notons que l'ARPCE vise la régulation de tous les secteurs des postes et des communications électroniques. Elle a également pour missions de redresser, recadrer, contrôler, veiller, surveiller, évaluer, suivre, dénoncer, mettre en demeure et faire évoluer les différentes activités relevant de la communication électronique. Elle est l'autorité congolaise de contrôle, de suivi et de régulation des secteurs des postes et communications électroniques. Instituée par la loi n°11-2009 du 25 novembre 2009, l'ARPCE est un établissement public administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.