Congo-Brazzaville: L'UPPC s'imprègne des difficultés rencontrées par les organes de presse

L'Union des professionnels de la presse du Congo (UPPC) a entamé, depuis le 6 octobre, une série de descentes au sein des entreprises de presse installées à Brazzaville, en vue de se faire une idée des problèmes auxquels elles sont confrontées.

Dans un premier temps, l'UPPC visitera tous les organes de presse publics comme privés implantés dans la ville capitale, avant de mettre le cap sur ceux de l'hinterland. A cet effet, les délégués de l'UPPC discuteront avec les responsables et animateurs de ces entreprises de presse sur leur fonctionnement afin de s'imprégner de leurs difficultés quotidiennes.

« A l'issue des échanges avec ces acteurs de l'information, un état des lieux sera établi assorti des recommandations qui seront adressées auprès des pouvoirs publics afin de perfectionner les conditions de l'exercice de la profession de journaliste et améliorer la qualité de l'information », relève l'UPPC dans un communiqué de presse.

La rencontre de l'UPPC avec les responsables et acteurs des médias lui permettra surtout d'évaluer la situation de la presse congolaise, un peu plus de trois ans après la tenue de ses assises d'octobre 2018.

Pour rappel, l'UPC est une organisation professionnelle regroupant une vingtaine d'associations qui œuvrent dans le secteur de l'information et de la communication. Cette plate-forme est un cadre de concertation et de réflexion sur les problèmes relatifs au développement et à l'épanouissement des médias au Congo. Elle a pour objectifs, entre autres, l'assainissement de l'environnement médiatique congolais, la protection des intérêts matériels et moraux des travailleurs relevant du secteur de l'information et de la communication. Sa mission est aussi de défendre la liberté de la presse et la consolidation de l'esprit de corps, l'entraide et la solidarité pour la sauvegarde de l'exercice de la profession de journaliste.