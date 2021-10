Cote d'Ivoire: 14è Rencontre Europe-Afrique de l'Institut Apsen France - De nombreux experts dont l'Ivoirien Jean-Claude Brou invités

« Agenda 2063 : à la recherche d'un business modèle africain ». Tel est le thème autour duquel va se tenir la 14è rencontre Europe-Afrique de l'Institut Apsen France, en présence de dirigeants, et d'experts européens et africains de haut niveau dont l'Ivoirien Jean-claude Brou, président de la Commission de la Cedeao.

Cet évènement d'envergure dont la Banque mondiale est partenaire officiel se déroulera, du 25 au 27 novembre 2021, au Centre des Pensières de la Fondation Mérieux, en France, précise un communiqué.

Pour l'édition 2021, six sessions thématiques seront organisées. Pour ce faire, une cinquantaine de participants (chefs d'entreprise, bailleurs de fonds institutionnels, économistes ou dirigeants européens et africains) sont annoncés.

Au nombre de ceux-ci, outre Jean-Claude Brou, il faut noter, entre autres, Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin ; Franck Riester, ministre français délégué chargé du Commerce extérieur et de l'attractivité ; Serge Ekue, président de la Banque ouest-africaine de développement (Boad).

Cette rencontre Europe-Afrique est organisée depuis 1994 et présidée par Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (Omc). Elle réunit tous les deux ans des personnalités européennes et africaines de premier plan autour de problématiques en lien avec le développement et la relation entre les deux continents.

Le programme complet de la 14e rencontre Europe-Afrique sera prochainement dévoilé dans son intégralité, souligne notre source. Quant à l'Institut Aspen France, il se veut un centre international d'échanges et de réflexion pour décideurs, experts et leaders français et étrangers de toutes générations, appartenant à des univers culturels et professionnels diversifiés.

L'objectif est d'anticiper sur les grandes transformations qui affectent le monde et de formuler des propositions qui renforcent l'expression des valeurs humanistes.