Cote d'Ivoire: Salon de l'épargne - "L'apprentissage et l'éducation financière" au cœur de la 4e édition

La 4e édition du salon de l'épargne, de l'investissement, et du patrimoine va se tenir le 18 novembre 2021, à Sofitel hôtel ivoire à Cocody.

L'apprentissage et l'éducation financière des participants est au cœur de cette édition qui veut contribuer à bâtir une nouvelle génération d'épargnants. Ce rendez-vous du donner et du recevoir est une initiative d'Ecobank, pilotée par l'Agence.

L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse animée ce vendredi 8 octobre 2021, par Odjo-Bella Korede, directrice de la banque des particuliers et Leticia N'cho Traoré, directrice générale de l'Agence, au siège d'Ecobank au Plateau.

Selon Odjo-Bella Koredé, près de 3000 personnes sont attendues à cette édition dont l'objectif principal est de permettre l'interaction libre et en toute transparence entre les acteurs du secteur financier et le grand public.

« Au cours de cette journée qui marque cette édition, les participants sont invités à rencontrer les professionnels du monde de la finance, découvrir de nouvelles opportunités de placement et des outils pour bien piloter leurs investissements », a-t-elle exposé pour parler des innovations de cette édition.

A l'en croire, l'épargne en période post-Covid-19, l'investissement et le placement boursiers, l'immobilier et l'investissement, l'épargne et la retraite, le financement des projets et des entrepreneurs, la gestion financière et la gestion de l'épargne des familles, et la fintech et l'inclusion financière sont les thématiques qui feront objet de débat et d'échanges.

Concernant les solutions que compte apporter le salon, elle a indiqué qu'il s'agira dans les prises de paroles, d'expliquer les bases de la finance et de l'investissement en entreprise, de donner des informations clés pour souscrire à un prêt bancaire, les règles de base pour comprendre la bourse, le b-à-ba de l'épargne et des comptes disponibles sur le marché.

Leticia N'cho Traoré pour sa part, a fait savoir que dans le contexte du Covid, le contenu du salon sera mené sur une seule journée. « Nous aurons 3 sessions plénières et 6 ateliers. Cette année, nous avons décidé de mettre encore plus l'accent sur l'apprentissage et l'éducation financière des participants, avec des formats plus digestes appelés le Campus, et le conseil de pro », a-t-elle souligné.

Insistant sur la journée, elle a promis que ce moment sera riche en enseignements, avec la possibilité pour les participants d'ouvrir en direct des comptes, faire des simulations de crédit et souscrire à des produits d'investissements.

Toutefois, elle fait savoir qu'une web tv entièrement dédiée au salon permettra aux personnes non présentes et à la diaspora de s'enrichir du programme.

Faut-il le souligner, le salon va se dérouler en présentiel et sur le digital.