Congo-Kinshasa: Dossier Matutala - Le TAS absout V.Club...

Réhabilitée par le Tribunal arbitral du sport (TAS) suite au dossier Matutala qui a provoqué la perte de neuf points pour le titre, l'AS V.Club redevient champion du Congo de football.

L'AS V.Club est à nouveau champion du Congo de football au terme du feuilleton Matutala. La décision émane du TAS, où le club avait déposé une plainte contre le retrait de ses neufs points par la Fédération congolaise de football association (Fécofa). L'instance faîtière du football congolais avait tranché en sa défaveur sur le dossier de double identité du joueur Matutala Zao, au terme d'une plainte déposée par le CS Don Bosco. La décision de la Fécofa, pourtant consultée au départ par le club vert et noir de Kinshasa avant l'utilisation (jugée frauduleuse par la Fécofa) du joueur pour de plus amples renseignements, avait permis au TP Mazembe de remporter le titre de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Instance organisatrice du championnat national de football, la Linafoot avait au départ sanctionné le joueur, sans retrancher des points à V.Club. Mais la Fécofa était revenue à la rescousse sur la plainte de Don Bosco, le 15 juin dernier, au travers d'une commission ad hoc, afin non seulement de retrancher des points à V.Club pour tous les matches auxquels a pris part le joueur Zao Matutala, mais en plus suspendre le président de la Linafoot, Bosco Mwehu, et son secrétaire, Antoine Luzizila, de n'avoir pas sanctionné V.Club, et aussi les correspondants officiels de V.Club, dont la bonne foi a cependant été manifeste.

La direction de V.Club n'avait pas digéré les conclusions de la Fédération, au point de porter l'affaire au niveau du TAS le 15 juillet. Et le 8 octobre, l'instance judiciaire de sport siégeant à Zurich, en Suisse, a finalement donné raison à V.Club, décision assortie de sanctions financières contre la Fécofa qui doit verser, endéans quarante-cinq jours, quatre mille francs suisses (quatre milletrois cents dollars américains) à V.Club pour les honoraires des avocats.

Animant une conférence de presse à ce sujet le même 8 octobre à l'Hôtel Venus, à Kinshasa, la présidente de coordination de V.Club, Bestine Kazadi, a clarifié la décision du TAS sur cette affaire en ces termes : «Le TAS à travers le juge unique a rendu son dispositif. Le dispositif est une décision judiciaire rendue par un juge. Comme on a demandé la célérité, il a rendu la décision dans son ensemble. Maintenant, un jugement sera écrit dans les jours qui suivent sur les bases légales qui sont utilisées pour instruire le dossier. Les juges vont maintenant répondre à nos moyens, ils vont argumenter à travers les dispositions juridiques. Ce qu'on attend maintenant. Mais la décision est là, elle est coulée dans son dispositif ». C'est à la Fecofa d'organiser la remise du trophée de champion à V.Club, a ajouté Bestine Kazadi.

V.Club qui avait été classé troisième à l'issue de la décision de la Fecofa et donc qualifié pour la Coupe de la Confédération, se présenter comme un champion du Congo qui cependant ne pourra plus disputer la Ligue des champions cette année, la compétition étant déjà débutée. Le club vert et noir va continuer la Coupe de la Confédération. Le TP Mazembe perd donc son titre de champion du Congo, mais joue la Ligue des champions, ainsi que Maniema Union qui avait pris la deuxième place après le retrait des points de V.Club.

Don Bosco réagit...

En réaction à la décision du TAS, le CS Don Bosco de Lubumbashi a fait un communiqué. « Le CS Don Bosco a pris connaissance ce jour de la décision du Tribunal Arbitral du Sport TAS dans l'affaire l'opposant à l'AS Vita Club. Surpris de constater qu'un adversaire peut aligner un joueur à double identité et s'en sortir au TAS, le CS Don Bosco s'est confié à ses avocats qui ont demandé la décision motivée du TAS avant de se prononcer. Les Salésiens prennent acte que le TAS reconnait la fraude par rapport à la vraie identité du joueur et exonère le club qui a usé de la fausse identité.

De façon explicite, le TAS admet que nos accusations sur lesquelles la Fecofa s'était fondée sont justes et atteste dans son dispositif que le joueur s'appelle Matutala Zao réclamé par nous et non Matutala Zola utilisé par V Club. Le processus est en cours », indique le communiqué des Salésiens. L'on fait remarquer que c'est pour la première fois qu'un tel scénario, qualifié de "honteux" par une certaine opinion sportive, a lieu dans le football congolais.