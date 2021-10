Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Les victimes des incendies perçoivent des cautions locatives

Une caution locative de 240 000 FCFA par ménage, des vivres et non vivres, des kits scolaires et de construction constituent la réponse humanitaire apportée par la ministre Irène Mboukou-Kimbatsa aux sinistrés du quartier km4, à Pointe-Noire.

« Il s'agit d'un début de solutions à votre détresse. Des évaluations plus approfondies seront réalisées dans le but de rechercher des approches de solutions durables aux souffrances engendrées par ces catastrophes humanitaires », a indiqué la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa, s'adressant aux sinistrés le 8 octobre dans la ville océane.

Accompagnée des autorités locales, la ministre a procédé au paiement des cautions locatives pour permettre aux sinistrés de sortir, tant soit peu, de la situation dans laquelle ils se trouvent. Le 24 juillet dernier, en effet, un incendie a emporté des habitations laissant un lot important des sans-abris qui sont actuellement logés dans l'enceinte de la paroisse Mont-Sinaï, de l'Eglise évangélique du Congo, située à quelques encablures des maisons réduites en cendre. « Cette caution locative est un soulagement. Elle nous permet de lancer une petite activité génératrice de revenus afin de nous relever progressivement », a expliqué Martin Nzeli, un des bénéficiaires.

A la caution locative se sont ajoutés des kits de construction , des vivres et non vivres dont les personnes âgées ont également été récipiendaires. Une manière de célébrer, en différé, la Journée internationale qui leur est dédiée. Les écoliers qui font partie des familles sinistrées ont reçu des kits scolaires épargnant ainsi les parents des dépenses y relatives.

Des évaluations approfondies évoquées par la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire ont, sans nul doute, débuté à travers l'opération de certification des listes de plusieurs autres ménages devant bénéficier des allocations. L'exercice consiste en la vérification et le contrôle des informations collectées lors des évaluations initiales rapides réalisées par des services déconcentrés du ministère de tutelle, en collaboration avec les collectivités locales. « Il s'agit de s'assurer que l'aide parvienne aux bénéficiaires réels et non fictifs », a expliqué la ministre Irène Mboukou-Kimbatsa, soulignant la nécessité d'éviter les erreurs d'inclusion et d'exclusion car le rapport qui en découlera servira d'outil de plaidoyer pour la mobilisation des ressources.

D'autres localités

Dans la zone sud du pays, l'assistance humanitaire aux sinistrés n'a pas commencé à Pointe-Noire. Bien avant de fouler le sol de la ville océane, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a posé le même acte à Dolisie, chef-lieu du département du Niari, et à Nkayi dans le département de la Bouenza. Là-bas également des vivres, non vivres, kits scolaires ont été mis à disposition. Encore faudrait-il rappeler que cette ronde humanitaire a débuté dans la Likouala, la Sangha, et les deux Cuvette...

Les problèmes d'inondation, d'ensablement, d'érosion, frappent plusieurs parties du pays de façon saisonnière ou pas. Des approches de solutions durables s'imposent.