Congo-Brazzaville: Coopération - L'AFD promet d'appuyer le Fonea et l'ACPE

L'aide de l'Agence française de développement (AFD) au Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage (Fonea) et à l'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE) va leur permettre de définir et d'offrir les services aux demandeurs d'emplois dans les entreprises, afin d'équilibrer l'offre et la demande.

Sophie Dufour, cheffe de projet à la division Education, Formation professionnelle et Emploi à l'AFD/ Paris s'est entretenue, le 8 octobre, avec Hugues Ngouélondélé, ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi sur les enjeux de la formation et de l'emploi.

Elle a conduit à Brazzaville, du 4 au 8 octobre, une mission de supervision dans le cadre du partenariat entre la France et le Congo pour suivre concrètement comment avancent les travaux d'appui à l'opérationnalisation du Fonea et de l'ACPE. « Les avancées sont assez positives », a constaté l'envoyée de l'AFD, traduisant sa volonté de doter ces deux institutions qui visent à faciliter l'emploi d'outils nécessaires à la délivrance de leurs services aux entreprises, d'une part, et aux demandeurs d'emplois, d'autre part.

« Il y a deux accompagnements qui sont en cours et qui visent à accompagner ces deux structures à définir et à offrir les services à la fois aux demandeurs d'emplois mais également aux entreprises pour faire en sorte que l'offre et la demande de l'emploi puissent se retrouver. Concrètement, ces accompagnements doivent permettre au Fonea et à l'ACPE d'offrir les services à la population qui demande d'emplois aux entreprises », a expliqué Maurizio Cascioli, directeur à l'AFD.

L'aide de l'AFD permettra à l'avenir au Fonea de financer partiellement des programmes de formation au sein des entreprises qui disposent d'employés manifestant le désir d'être formés pour mieux faire leur travail ou encore se diversifier dans celui-ci. L'ACPE jouera presque le même rôle, celui de permettre aux demandeurs d'emploi de se former afin de mieux s'insérer sur le marché du travail. « Nous avons évoqué les avancements mais aussi les perspectives sur la thématique de l'emploi qui est particulièrement importante pour le Congo et pour laquelle la France, via l'AFD, s'est engagée à un soutien de plus en plus important et efficace », a-t-il précisé.