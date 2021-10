Congo-Brazzaville: Agriculture - Quarante-huit milliards FCFA pour promouvoir l'agro-alimentaire

La ministre du Plan, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, en sa qualité de vice-gouverneur de la Banque africaine de développement (BAD), a procédé, le 8 octobre à Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, au lancement du projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles au Congo ( Prodivac).

Financé par la BAD pour une durée de six ans, le Prodivac a pour objectif d'améliorer les chaînes de valeurs agricoles ainsi que l'environnement des affaires propice à la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles. Il vise également à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

« Ce projet porteur de croissance et d'emplois mérite une implication réelle de tous les acteurs, afin de confirmer son impact multisectoriel tourné vers le développement intégré des chaînes de valeurs agro-alimentaires », a indiqué la ministre du Plan, avant de signifier que le premier axe stratégique du Plan national de développement 2022-2026, en cours d'élaboration, visera l'agriculture au sens large.

Intervenant à son tour, le représentant de la BAD au Congo, Sie Tioye Antoine-Marie, a fait savoir que le Prodivac était la première opération approuvée par la banque, juste après l'adoption du document de stratégie pays pour marquer son engagement à soutenir l'accélération de la diversification de l'économie nationale.

Le projet qui couvrira prioritairement les corridors des grands centres de commercialisation de Brazzaville et Pointe-Noire a pour bassins de production les départements des Plateaux, du Pool et de la Bouenza. Les interventions du projet se concentreront sur quatre chaînes de valeurs, à savoir le manioc, le maïs, la volaille et le poisson.

« Le choix des sites d'intervention suivra une logique de ciblage avec certains critères dont le potentiel productif, la démographie, les dynamiques commerciales existantes, l'intérêt des opérateurs privés et de la population », a expliqué le coordonnateur du projet, Benoît Ngayou.

Le Prodivac vise aussi à promouvoir une agriculture compétitive et résiliente à travers le développement intégré des chaînes de valeurs agro-alimentaires. Il permettra, selon le ministre de l'Agriculture, Paul Valentin Ngobo, de financer l'initiative "ATAC", destinée à renforcer les capacités de production et de transformation du manioc, du maïs et du soja, qui sera mise en œuvre avec l'appui de l'Institut international de l'agriculture tropicale.

Paul Valentin Ngobo a relevé que les initiatives de ce nouveau projet le sont également dans le cadre de nombreux autres projets agricoles en cours d'exécution. Pour éviter les redondances et la perte de ressources, ce dernier a invité les spécialistes du domaine à identifier les synergies potentielles et la séquence des activités proposées et réalisées.

Signalons que le Congo contribuera à hauteur de 4,8 milliards FCFA, correspondant aux taxes et droits à l'importation des biens et équipements susceptibles d'être acquis dans le cadre du projet. Les bénéficiaires (jeunes, femmes, peuples autochtones) contribueront, quant à eux, aux activités productives et au financement des plans d'affaires estimés à 3,2 milliards FCFA.