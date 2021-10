Afrique: Gouvernements locaux - Christine Mba Ndutume poursuivra le mandat à la tête des CGLUA

L'organisation panafricaine des Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLUA), dont la présidence est assurée depuis 2019 par le Gabon, a informé le nouveau maire de Libreville, Christine Mba Ndutume Mihindou, qu'elle devra poursuivre son mandat à la tête de cette organisation panafricaine des maires.

C'est à la faveur du conclave du 28 septembre dernier au Gabon que les membres des Cglua ont fait comprendre au maire de Libreville le fonctionnement des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique qui visent l'épanouissement des villes et l'unité du continent.

« Notre mission, c'est de promouvoir la décentralisation et la gouvernance locale. Nous croyons que la décentralisation est la deuxième indépendance de notre pays. La décentralisation offre l'occasion de rendre le pouvoir à la population à travers ses conseillers et de la rendre responsable de la vérification des promesses des autorités publiques », a déclaré Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général des Cglua.

Le maire de Libreville a rassuré son secrétariat de ce que la capitale gabonaise veillera à la bonne marche des CGLUA. « La ville de Libreville s'emploie avec l'association des maires du Gabon à intégrer les différents agendas internationaux, le suivi et la mise en œuvre des chantiers en cours pour s'arrimer et faire face aux nombreux défis du développement durable des villes africaines », a indiqué Christine Mba Ndutume Mihindou.

Les villes africaines ont plusieurs défis pour leur développement durable. Il s'agit, entre autres, d'investir dans les infrastructures et les services essentiels; de favoriser la densité urbaine et de mettre la mobilité au service de la qualité de vie urbaine; de permettre un développement plus durable, que ce soit pour le transport, l'énergie ou encore la gestion des eaux et des déchets et, créer les conditions de l'accueil « continue » des citadins.

Au cours de la mission de la délégation des CGLU Afrique, des séances de travail ont été organisées avec les membres de l'Association des maires du Gabon, le Réseau des femmes élues locales (Refela), et avec les équipes de la mairie de Libreville. Ces séances de travail ont permis aux collectivités territoriales de prendre la mesure des responsabilités qui sont les leurs dans la consolidation de la politique de la décentralisation au Gabon, et pour assurer une participation massive des élus locaux gabonais au prochain sommet Africités prévu à Kisumu, au Kenya, en mai 2022. La délégation du secrétariat général a été informée de la réorganisation du Refela-Gabon et a de son côté insisté pour que soit mise en place la section gabonaise du réseau des jeunes élus locaux (Yelo-Gabon) qui va réunir les élues locales et élus locaux âgés de moins de 35 ans.

Créée en 2005, Cglua est une organisation panafricaine regroupant, à quelques exceptions près, toutes les villes, les collectivités territoriales ainsi que les associations nationales de collectivités locales africaines.

Distincte des États qui la composent, l'organisation a pour finalité de promouvoir la décentralisation et le renforcement du rôle des collectivités locales dans l'amélioration des conditions et du cadre de vie de la population africaine. Le regroupement panafricain des maires ambitionne, par ailleurs, de contribuer à l'unité et au développement de l'Afrique en partant de la base.