Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer - Plusieurs femmes dépistées à Grand-Bassam

Trois Clubs Rotary lancent une campagne nationale contre la maladie. Des Rotariens issus de trois clubs, notamment Rotary Club Océan, Rotary Club Doyen de Grand-Bassam et le Rotary Club Akawaba d'Abidjan ont initié le 6 octobre, à la salle polyvalente du carrefour jeunesse de Grand-Bassam, une campagne nationale de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus.

Selon Micheline Koffi, présidente du Rotary club Doyen, ce sont environ 6000 femmes qui seront dépistées lors de cette campagne qui se situe dans le cadre de l'axe stratégique 2 de la Fondation du Rotary Club qui est de prévenir et de traiter les maladies.

Lors de cette cérémonie de lancement qui a noté la présence de plusieurs autorités administratives, municipales et traditionnelles, une conférence portant sur le thème : « Prévenir et guérir le cancer du sein et du col de l'utérus » a été prononcée par Docteur Akaffou. Le conférencier a d'entrée de jeu, montré l'ampleur de cette maladie. Selon lui, au moins une femme sur 10 en Côte d'Ivoire souffre du cancer du sein. Il a ensuite relevé les signes annonciateurs du cancer et proposer les mesures de prévention, à savoir la pratique du sport, le contrôle de l'alimentation etc. Cela, avant de donner les différentes stratégies de traitement de la maladie. Il s'agit de la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie qui sont tous des traitements coûteux. Mais à en croire ce dernier, l'État de Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'effort pour rendre le coût du traitement abordable.

Il a en conclusion affirmé que la meilleure manière de prévenir la maladie, c'est de se faire dépister le plus tôt possible. A sa suite, Ouegnin Daniel, adjoint au maire et représentant le Maire de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot, Doumbia Inza, représentant le Ministre de la Sante, de l'hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, Bamba Assekou, Président du Rotary Club Akwaba, Ouattara Alhassan, président du Rotary club Océan de Grand-Bassam et co-organisateur de la cérémonie Ouattara Ba Lanzeni représentant le Ministre Téné Birahima, parrain de cette cérémonie, ont tous salué cette initiative qui a permis à plusieurs femmes de la ville de Grand-Bassam, venues nombreuses, de se faire dépister gratuitement.