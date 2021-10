Cote d'Ivoire: Identification - Le Dg de l'Oneci Gnenin Kafana installe les comités locaux de Meagui et de San Pedro

Le Directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification (Oneci) a effectué une tournée dans le haut Sassandra au cours de laquelle il a procédé au lancement de deux comités

Du 28 au 30 octobre, M. Sitionni Gnenin Kafana, le Dg de l'Office nationale de l'état civil et de l'identification a effectué une visite de terrain qui l'a conduit à Soubré, Méagui, San Pedro et de Grand-Béréby.

Le 28 octobre, c'est à la préfecture de département de Méaguy, que le Dg a inauguré les activités du Comité départemental. Après avoir procédé à la lecture de l'arrêté qui encadre ledit comité, le directeur Général, le préfet de Département et les membres de l'organe installé ont eu des échanges fructueux sur la thématique globale du Registre national des personnes physiques (Rnpp), le processus d'identification et la modernisation de l'état civil. C'est avec un vif intérêt que le premier responsable de l'Oneci s'est prêté aux questions-réponse pour permettre aux parties intéressées de bien comprendre le Rnpp et ses différentes composantes.

Dans la matinée, à Soubré, après la visite de travail à la préfecture de région, à la sous-préfe

cture et à la mairie, la délégation de l'Oneci a pu toucher encore du doigt les questions liées à l'apatridie. Et s'est remémorée, en outre les événements politiques qui ont conduit à un incendie des édifices publics qui a emporté toutes les archives de l'état civil. Le vaste projet qui est lancé sur l'état-civil va aider à numériser tous les vieux registres et nouveaux, pour plus de traçabilité et de confort des populations qui demandent des dossiers administratifs et à n'en point douter relèvera le niveau de l'état civil, à travers sa dématérialisation.

A San Pedro, en marge des civilités aux personnalités politiques et administratives, la mise en place du Comité régional d'identification a été un événement qui a rassemblé le corps préfectoral et l'ensemble des membres des acteurs.

Grand Bereby a constitué la dernière étape de la tournée, le vendredi, 30 novembre. Mme Vah, le sous-préfet a fait le tour du propriétaire avec le Dg et sa délégation. Des vieux registres aux archives de l'état-civil depuis les années 1960 à ce jour sont dans des conditions approximatives. Les machines à dactylo existent encore dans ces lieux. Mme le sous-préfet a émis le vœu que sa circonscription soit inscrite au nombre des localités pilotes du projet de modernisation de l'état-civil.

En tous cas, à l'issue de cette visite de terrain, le Dg a pu mettre le doigt sur les difficultés rencontrées par le corps préfectoral et ses collaborateurs dans la mise en œuvre des directives du Rnpp, et l'opération d'identification en cours et dont la date butoir d'expiration des cartes délivrées en 2009 est le 31 décembre 2021.

Le comité local d'identification ou Coloc est un organe mis en place par arrêté du ministre de l'Intérieur et de la sécurité. Il est dirigé par le corps préfectoral qui, avec les membres statutaires qui sont le commissaire de police, le commandant de brigade de la gendarmerie et le maire etc adressent les besoins spécifiques des parties intéressées et organisent le processus pour permettre à un grand nombre de personnes de se faire enrôler, en vue de l'obtention de leur nouvelle cni ou de disposer d'informations utiles pour le retrait de leur titre d'identité.