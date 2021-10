Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Le ministre Adama Diawara félicité pour sa gestion de ce secteur

Le secrétaire général national du syndicat dénommé « vision », Alexis Kouadio, a félicité, le jeudi 7 octobre 2021, à Bouaké, lors d'un point-presse de lancement des activités dudit syndicat, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, pour sa gestion rigoureuse de ce secteur.

« Malgré les difficultés et les contraintes, il ne ménage aucun effort pour une amélioration de notre système universitaire et des grandes écoles privées. Nous voudrions saluer ici le travail abattu pour la réduction de la fraude au niveau du Bts, pour l'efficacité dans l'organisation du Bts 2021, pour la fixation de rentrée unique au 18 octobre et enfin pour avoir exigé des fondateurs de tout mettre en œuvre pour un début véritable des cours à ladite date », a déclaré Alexis Kouadio.

En outre, les enseignants du secondaire technique et du supérieur privé par la voie de leur secrétaire national, invitent à cet effet, les fondateurs à régler les arriérés de salaires avant la date du 18 octobre, comme l'a signifié le ministre. Car le syndicat « Vision » se propose de faire le tour des établissements à l'effet de s'enquérir des réalités sur le terrain.

« Nous envisageons de rencontrer dans les jours à venir, la tutelle pour échanger sur la question du paiement des émoluments de 2020 et des omis de 2019 », a poursuivi le conférencier. S'inscrivant dans la vision de la tutelle pour démarrer les cours à la date convenue, le syndicat « Vision » invite tous les enseignants à se rendre de leurs établissements respectifs.

Rappelons que le syndicat « Vision » est composé d'enseignants du secondaire technique privé et du supérieur privé en Côte d'Ivoire. Il a pour missions, entre autres, de lutter pour la cause des enseignants, de servir d'interlocuteur entre les enseignants et la tutelle, et surtout de défendre véritablement les intérêts des syndiqués.