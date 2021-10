Cote d'Ivoire: 72ème Session du Comité Exécutif du HCR - Kandia Camara « vend » la Côte d'Ivoire

En marge de la 72e Session du Comité exécutif du HCR, qui se tient depuis le 4 octobre, à Génève, en Suisse, la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, a eu des séances de travail avec des dirigeants de diverses institutions internationales. Au menu de ces échanges, entre autres, les questions des droits de l'Homme, de la Santé, de la diplomatie économique.

Elle a saisi ces différentes occasions pour (re)positionner la Côte d'Ivoire auprès de ces institutions.

Ainsi, avec Péter Szijjártó, ministre des Affaires Etrangères et du Commerce de la Hongrie, la ministre ivoirienne des Affaires Etrangères a présenté les opportunités de commerce possible entre la Côte d'Ivoire et son pays, la Hongrie.

A Peter Maurer, Président du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), Kandia Camara a traduit toute la reconnaissance de la Côte d'Ivoire pour l'appui remarquable de son institution dans le projet d'assainissement des prisons ivoiriennes et l'amélioration des conditions de vie de leurs occupants, à travers l'augmentation du budget alloué à l'alimentation de 3 à 4 milliards de francs CFA de 2011 à 2017. Elle a surtout traduit au CICR les remerciements du Président Alassane Ouattara pour son appui technique, financier, et logistique lors de la présidentielle de 2020.

Avec Mme Meirav Eilon Shahar, Ambassadeur d'Israël, la ministre d'Etat a renforcé les bases de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Etat hébreux.

Face à Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, DG de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), elle s'est félicitée de l'excellence des relations de coopération entre l'OMS et la Côte d'Ivoire. Laquelle s'est matérialisée par l'appui technique et le soutien apporté à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la riposte à la pandémie de la Covid-19 et lors de l'alerte sanitaire relative à un cas présumé de fièvre hémorragique due au virus Ebola.

Par ailleurs, au cours d'une audience avec Filippo Grandi, Haut-commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), Kandia Camara lui a exprimé tout son remerciement, pour son soutien à la cessation du statut général des réfugiés ivoiriens en juin 2022.

Elle a en outre sollicité le soutien technique du HCR pour la gestion au cas par cas, des personnes qui seront en situation irrégulière, après l'invocation de la clause de cessation du statut général de réfugiés ivoiriens. Elle a informé le patron du HCR que la question de l'établissement de passeports biométriques aux réfugiés vivant sur le territoire ivoirien est en examen.

Sur la question des droits de l'Homme en Côte d'Ivoire, Kandia Camara a exprimé à Mme Michelle Bachelet, Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme, la volonté et l'encouragement du gouvernement ivoirien en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'Homme. Cela se matérialise par l'élection de la Côte d'Ivoire pour un 3ème mandat au Conseil des droits de l'Homme en octobre 2020.