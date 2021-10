Madagascar: Musique - L'EGM promeut la professionnalisation de ses étudiants

Une institution culturelle et artistique à part dans la Grande île, l'École de guitare et de musique (EGM) perpétue sa tradition de valoriser la musique en tous genres auprès des mélomanes de tous horizons depuis 2005.

Voici plus d'une quinzaine d'années maintenant donc, que l'EGM fédère des étudiants de tous âges à explorer leur talent dans ses locaux, tout en valorisant leur passion pour la musique.

En 2015, l'EGM a entamé un pas en avant de plus dans la valorisation du potentiel de ses membres, mais surtout dans la valorisation de la musique traditionnelle malgache en elle-même. D'une école de musique, elle s'affirme ainsi depuis comme un conservatoire de musique exclusivement dédié à la musique dite « malagasy ». Fondé par Aintsoniony Ranaivo, l'école perpétue depuis une pédagogie musicale épanouissante pour les jeunes talents et s'active désormais encore plus pour leur professionnalisation dans le milieu culturel.

« Nous avons instauré au sein de notre conservatoire plusieurs cycles de formations qui visent tous à professionnaliser nos étudiants. Nous leur attribuons ainsi un diplôme formel qui contribue à faciliter leur intégration dans le milieu professionnel » évoque Aintsoniony Ranaivo. Un accompagnement sur tous les niveaux est ainsi proposé par l'EGM, allant de la composition à l'initiation aux nouvelles technologies via son département « Musique Assistée par Ordinateur ».

Il s'agit d'une formation professionnelle, qui permet aux jeunes d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'univers du studio, à savoir la programmation, l'arrangement et la production. Fort de ses annexes à Antsirabe, Toamasina et Mahajanga, en plus d'Antananarivo, l'EGM vise à fédérer encore plus de jeunes passionnés dans ses rangs.