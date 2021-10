Algérie: Réunion du Gouvernement - Cinq secteurs à l'ordre du jour

Alger — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présidé samedi, une réunion du Gouvernement consacrée aux secteurs de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Formation et de l'Enseignement professionnels, de la Justice, de la Communication et des Travaux Publics, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, ministre des Finances, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce samedi 09 octobre 2021, une réunion du Gouvernement tenue au Palais du Gouvernement.

Conformément à l'ordre du jour, les membres du Gouvernement ont examiné un avant-projet de loi organique, deux avant-projets de lois et deux projets de décrets exécutif introduits respectivement par les ministres en charge de la Justice, de la Communication et des Travaux Publics.

En outre, deux communications ont été présentées par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

Le Gouvernement a examiné un avant-projet de loi relative à la lutte contre la spéculation illicite.

Ce projet de texte a été initié par le secteur de la Justice en application des directives de Monsieur le président de la République données lors du dernier Conseil des ministres.

En effet, ce projet de texte vise à assurer la stabilité du marché national tout en préservant le pouvoir d'achat du citoyen et ce, en mettant en place un dispositif législatif permettant une lutte efficace contre la spéculation illicite, particulièrement celle qui touche aux produits de première nécessité et de large consommation, laquelle pratique sera passible dorénavant de peines d'emprisonnement lourdement aggravées, en sus des peines complémentaires.

Ce projet de texte sera examiné lors d'un prochain Conseil des ministres.

Le Gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de la Communication relatif à :

(i) l'avant-projet de loi organique relatif à l'information (ii) l'avant-projet de loi relatif à l'audiovisuel.

Ces deux projets de textes ayant précédemment fait l'objet d'un examen lors du Conseil des ministres du 30/08/2021, ont été enrichis à la lumière des orientations données par Monsieur le président de la République qui avait instruit le Gouvernement à l'effet de présenter ces deux textes importants au niveau du Parlement de manière à permettre l'élargissement des débats quant à leur teneur.

Le Gouvernement a entendu un exposé du ministre des Travaux publics relatif à deux textes, à savoir le:

(i) projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif numéro 13-261 du 07/07/2013 portant déclaration d'utilité publique de l'opération relative à la réalisation du dédoublement du CW n122 reliant Heraoua à Ouled Moussa et le (ii) projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation des travaux de protection et dédoublement du CW n111 Draria.

Ces deux projets de textes ont été introduits par le secteur des travaux publics dans le cadre du plan de décongestion de la capitale qui fait suite aux orientations données par Monsieur le président de la République en vue de fluidifier le trafic routier à Alger.

A l'issue de la présentation et des débats, le Premier ministre a demandé d'intensifier le rythme de réalisation qui devra prévoir une rotation du personnel au niveau des chantiers du secteur avec une cadence des travaux de 24h/24.

Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur les préparatifs de la rentrée universitaire 2021-2022.

La communication a porté sur les mesures engagées pour assurer le déroulement de la rentrée universitaire 2021-2022 dans les meilleures conditions notamment en ce qui concerne l'adaptation des enseignements durant la crise sanitaire du COVID-19, l'opération d'orientation des nouveaux bacheliers et la réunion de toutes les conditions matérielles et pédagogiques en terme d'encadrement et d'infrastructures pédagogiques et d'œuvres universitaires.

Il a été notamment rappelé la réception de 11.400 nouvelles places pédagogiques et 10.670 lits au niveau des cités universitaires et la prévision de la réception de 8.800 places pédagogiques au niveau de trois wilayas. Concernant le Technopôle de Sidi Abdallah, il est prévu l'ouverture des deux écoles supérieures de mathématiques et d'intelligence artificielle ainsi que la réception de 6.000 places pédagogiques.

Il a été aussi indiqué le démarrage prochain de la nouvelle faculté dédiée à la Pharmacie pour le développement de spécialités en lien avec les besoins de l'industrie pharmaceutique.

En matière de recherche scientifique et développement technologique, il est enregistré la mise en œuvre de 150 projets de Programme national de recherche (sécurité alimentaire, sécurité énergétique et sécurité sanitaire), l'adoption d'un nouveau schéma du réseau des agences thématiques de recherche, la mise en œuvre de plateformes technologiques à Sidi Bel Abbès et Oran et un plateau d'analyse physico-chimique à Mostaganem ainsi que l'équipement de plusieurs laboratoires de recherche.

Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels sur les préparatifs de la prochaine rentrée de la formation professionnelle.

L'exposé a porté sur les préparatifs pour la rentrée professionnelle tant au plan pédagogique que celui des infrastructures mobilisées en rappelant que le secteur s'apprête à accueillir 660.000 stagiaires et apprentis dans des différents modes de formation, avec un encadrement pédagogique de 19.203 encadreurs.

Les spécialités proposées lors de cette rentrée professionnelle sont de l'ordre de 407 spécialités pour des formations couronnées par un diplôme d'état, dont: 125 spécialités pour des formations qualifiantes de courte durée et 114 spécialités pour les candidats ayant un niveau secondaire de 3ème année. Ces spécialités couvrent 23 filières professionnelles, retenues dans la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de la formation professionnelle.

En outre, il a été indiqué que le secteur a mis l'accent sur les filières liées à l'industrie, à la numérisation, au bâtiment et aux travaux publics, à l'agriculture et l'industrie alimentaire, à la restauration - l'hôtellerie - le tourisme - l'artisanat et enfin aux énergies renouvelables.

A l'issue des deux communications, le Premier ministre a insisté sur l'importance d'accélérer le rythme de vaccination contre la COVID-19 notamment l'ensemble des personnels enseignant et administratif des secteurs de l'Enseignement supérieur, de l'éducation nationale et de la Formation professionnelle avec la nécessité de veiller à l'application stricte des protocoles sanitaires dédiés à cet effet".