Sénégal: Diéguy Diop Fall, nouvelle Directrice de la PDPE - La consécration d'une combattante

Les responsables et membres de l'Apr de la capitale du Nord, de la Coalition Benno-Book-Yaakar du département de Saint-Louis et les populations de la ville tricentenaire, ont poussé hier des cris de joie lorsqu'ils ont appris la décision du président Macky Sall de nommer Mme Diéguy Diop Fall à la tête de la Direction de la Promotion des droits et de la Protection des enfants. Elle remplace à ce poste Niokhobaye Diouf admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Mme Diéguy Diop Fall a été une amazone depuis l'université Gaston Berger et à Saint-Louis et s'est toujours battue pour le respect des droits de l'enfant, de la femme, des droits humains en général.

Cette nomination de Mme Diéguy Diop Fall, qui est juriste, Responsable de l'Apr et présidente de commission au niveau du conseil départemental de Saint-Louis, est intervenue à l'issue du dernier conseil des ministres. Elle a été bien appréciée par l'ensemble des responsables et militants de l'Apr mobilisés derrière leur coordonnateur départemental, Mansour Faye. Il convient de rappeler que Diéguy Diop Fall fait partie également des responsables de la Cellule de communication et de réflexion de la Majorité présidentielle élargie (La Crème).

Ainsi, les militants de l'Apr du département de Saint-Louis ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude au président Macky Sall, qui a eu également le réflexe de nommer récemment Babacar Gaye, Responsable de l'Apr dans la Langue de Barbarie, Administrateur du Fonds de développement des transports terrestres (Fdtt).