Sénégal: Charme et beauté des femmes saint-louisiennes - La rançon du jeu de la séduction voilée

Si aujourd'hui les femmes des autres villes se font du souci pour leurs époux affectés à Saint-Louis pour leur travail, il faut dire que c'est à juste raison.

En fait, la jeune fille qui est née et qui a grandi à Saint-Louis, considère d'abord, que le charme d'une femme est d'être une épouse à l'instar des » signares « , des Sénégalaises bon teint qui devenaient les épouses des colons et participaient pleinement aux affaires de leurs époux et de la cité. Jusqu'à présent, on constate encore que de nombreux fonctionnaires et autres agents de l'Etat, en poste dans la ville amphibie (entourée d'eau) de Mame Coumba Bang, Génie tutélaire des eaux, tombent facilement sous le charme des descendantes de ces signares et ont tendance à trouver une deuxième ou une troisième épouse dans cette cité magique... .

Saint-Louis-Au Nord du Sénégal, l'ancienne capitale de l'Afrique Occidentale Française est devenue la métropole de la Région du Fleuve, dont elle occupe l'île principale. Aux confins de l'Océan, du Sahara et de la brousse, Saint-Louis fut toujours la meilleure introduction à la découverte de l'Afrique. Célèbre étape d'abord des navires européens de la Traite, puis de l'aéropostale de Mermoz, l'île conserve d'importants témoignages de son prestigieux passé.

L'île Saint-Louis fut fondée en 1659 par le normand Louis Caullier. Elle est située au Nord du Sénégal sur le fleuve du même nom, à une trentaine de kilomètres de l'embouchure, au bord de l'Océan Atlantique tout près de la frontière avec la Mauritanie.

Son nom lui a été donné par les Français en l'honneur de leur Roi du même nom, Louis XIV. Saint-Louis est la plus ancienne ville créée par les Européens sur la côte occidentale d'Afrique. Elle fut Capitale de l'Afrique Occidentale Française (AOF) de 1895 à 1902. A l'époque l'AOF comprenait le Sénégal, la Mauritanie, le Soudan, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Capitale du Sénégal jusqu'en 1957. Capitale de la Mauritanie de 1920 à 1960. "Capitale du Nord", "capitale intellectuelle du Sénégal", "capitale du bon goût" depuis toujours...

Cette ville tricentenaire continue d'attirer chaque année des milliers de touristes, de festivaliers, de pèlerins et autres fidèles musulmans qui viennent y séjourner pour les besoins du Magal des 2 Raakas. D'autres concitoyens et étrangers viennent d'horizons divers pour y passer de beaux moments à l'occasion des fêtes de fin d'année, du traditionnel défilé des signares, du Takoussanou-Ndar, etc.

La tendance à trouver une deuxième épouse

Cette cité accueille également de nombreux fonctionnaires et autres agents de l'Etat, qui finissent par tomber sous le charme des jeunes filles, descendantes des signares. Le plus souvent, on se rend compte que ces derniers n'ont plus envie de quitter cette vieille cité et ont même tendance à y trouver une deuxième ou une troisième épouse.

Le président de l'Association Entre'Vues, Charles Ndiaye, fait partie des acteurs culturels qui soutiennent avec la dernière énergie que les femmes natives de Saint-Louis ont joué un rôle essentiel dans le développement culturel et social de la cité et son fonctionnement. Elles ont particulièrement contribué à la réputation de la légendaire « téranga » sénégalaise, un terme wolof qui signifie hospitalité.

« En évoluant sur cette terre de rencontre et de métissage de Saint-Louis, qui a rassemblé les européens et quasiment toutes les ethnies de la sous-région, ces braves et charmantes femmes de la capitale du Nord ont développé des facultés d' accueil et d' hospitalité envers les étrangers, facteur de cohésion sociale, de paix et d'intégration » a souligné Charles Ndiaye.

A l'image de Feue « Mère-Doxandem », a-t-il poursuivi, une dame qui possédait des pirogues de pêche, et qui investissait une bonne partie de ses biens à accueillir et à offrir des repas aux étrangers qui arrivaient à Guet Ndar.

Effectivement, a-t-il laissé entendre, « il faut reconnaître que beaucoup d'hommes tombent sous le charme des Saint-louisiennes, qui n'ont que le tort d'être ouvertes et hospitalières ».

Le vieux Demba Sène Diop, enseignant à la retraite, âgé de 67 ans et domicilié dans le Gandiolais, ne passe pas par quatre chemins pour dire que les jeunes filles de la ville tricentenaire ont, en général, hérité des signares, le secret de la séduction, qui leur permet toujours de se faire épouser par les fonctionnaires affectés à Saint-Louis.

Car, a-t-il fait savoir, elles sont hospitalières, extravagantes, serviables, bien éduquées, nonchalantes, « marchent comme des pintades, savent comment parler avec les étrangers, maîtrisent l'art culinaire de la vieille cité, sont très patientes et finissent souvent par ferrer leurs prétendants, et c'est parce que tout simplement, elles ont de qui tenir ».

Les bons points du maquillage

Diadji Fall, 42 ans, Professeur d'histoire et de géographie, demeurant à Darou Tally Ndiaye Diouf, dans le faubourg de Sor, parle du charme de ces jeunes filles de Saint-Louis, en évoquant leur maquillage.

« Celles que j'ai longtemps côtoyées dans mon entourage, sont précoces et ont l'art de séduire les hommes, elles font exactement comme les signares de l'époque coloniale, en se noircissant le bord des paupières avec le khôl, une substance communément appelée Tousngueul », a-t-il souligné.

A en croire notre interlocuteur, ces jeunes filles passent le plus clair de leur temps à faire des tatouages sur les parties visibles de leur corps. En effet, elles utilisent le henné (foudeun en wolof) pour décorer le creux de la main, le tibia ou certaines parties du pied.

Il convient de rappeler que le henné n'est rien d'autre qu'un arbuste épineux pouvant atteindre plusieurs mètres de haut. Ses feuilles sont principalement utilisées comme colorant ou tatouage. La tradition leur octroie également des vertus médicinales. Elles font de même aux ongles des mains et des pieds et les rendent d'un rouge incarnat qui dure fort longtemps. Leur coquetterie est poussée au point qu'elles ont en travaillant un petit miroir devant elles pour repaître leurs yeux de leur image.

Elles s'arrangent pour transformer leur teint en leur donnant une couleur livide, un éclat bleuâtre, plombé, violâtre ou verdâtre, tirant sur le noir.

Trousseau vestimentaire atypique

Parfois, poursuit Diadji, leur trousseau vestimentaire est atypique et offre un attrait particulier pour les étrangers. Il consiste en un grand pagne dont elles s'entourent depuis la ceinture jusqu'aux pieds et un autre pagne qu'elles jettent négligemment sur les épaules.

A l'époque, les Signares y substituaient un mboube ou chemise « à la français » de toile fine brodée, qui laissait l'épaule gauche dénudée et des jupons de taffetas ou de mousseline.

Penda Madeleine Faye, 34 ans, couturière et styliste, domiciliée à Pikine Angle-Tall, est allée plus loin pour nous expliquer le charme de ces jeunes filles en tenue froufroutante et très ajustée, « qui ont l'art de déambuler dans les rues, ruelles et artères de l'île de Ndar, avec une démarche de pintade, une démarche souple, ponctuée d'une manière bien particulière de se contorsionner ».

Madeleine est une descendante de signare qui est à l'aise lorsqu'elle nous explique que cette marque distinctive réside également dans le nombre et la variété des bijoux qu'elles portent.

En effet, a-t-elle fait savoir, ces jeunes filles, lors des réceptions, ont la manie d'exhiber des mains, des poignets, bras, chevilles, oreilles, bien entretenus, savamment décorés et bariolés, « c'est normal qu'elles puissent attirer des invités ».

L'influence marocaine et mauritanienne

Madeleine fait aussi allusion à l'influence des communautés marocaine et mauritanienne, qui ont laissé une empreinte indélébile dans cette ville de métissage et de brassage culturel, un style de vie attrayant, une très belle manière de paraître, de communiquer, de cuisiner, d'accueillir des hôtes de marque et autres illustres invités.

Cela fait partie évidemment de l'arsenal des jeunes séductrices de la vieille cité, qui ont toujours l'art d'amadouer leurs prétendants en utilisant la parure et les joyaux filigranés des orfèvres maures. Autant de raisons pour lesquelles, les fonctionnaires étrangers et autres visiteurs se retrouvent souvent piégés dans l'engrenage de l'exubérance, de la luxuriance, de l'extravagance et du charme de ces filles nonchalantes, flasques, flemmardes et flageolantes.

A Ndar-sur-Fleuve-et Mer, le soleil vire au doux bleu et nous voici encore tout. Au risque de friser le ridicule ou d'être indexé comme sectaire, Pape Samba Sow dit Zoumba, artiste éclectique, professeur de lettres, musicien, éprouve du plaisir à magnifier ce qu'il considère comme « notre maman de ville, Saint-Louis du Sénégal ».

Une grâce exclusive

Pourtant, tout poète que l'on se prétend, argumente Zoumba, il n'est absolument rien d'hyperbolique à peindre nos filles sous les traits d'une grâce exclusive. Ce n'est guère une aporie quand la plume honnête de l'écrivaine Amina Sow Mbaye (sa défunte mère) les chante ainsi dans « La Bulle », un poème qui met en exergue la beauté des femmes de Saint-Louis.

Pour Zoumba, cette grâce exceptionnelle qui les habite, était autrefois cultivée d'abord à la maison, puis dans de célèbres maisons d'éducation sises à Santiaba et dans le quartier du Nord que le gentilé appelle Loodo. Elles y apprenaient à connaître leur corps, à cuisiner le Ceebu Jën typique, et jusqu'aux plus simples rituels d'élégance, comme servir de l'eau à boire ou accueillir un hôte. Alors, dans une logique quasi-mathématique, les prudes filles nubiles et prêtes à se marier à Saint-Louis, ne pouvaient longtemps demeurer célibataires, et ce pour ces deux bonnes raisons.

D'abord par la rigueur, le fameux principe endogamique du » Kumba Ndar Samba Ndar » qui restreignait en elles seules le choix des mâles Saint-Louisiens. Puis progressivement par leur délicat jeu de séduction voilée : Toute famille de Ndar est par excellence un haut-lieu de « Teranga », cette bienveillante hospitalité qui se traduit en wolof par la « Njaatigiya ».

Une bonté désintéressée

Quand le train Arigoni déversait régulièrement à St-Louis des files de jeunes fonctionnaires, leurs épouses des autres localités du pays pouvaient déjà pressentir qu'ils y convoleraient encore assez vite, tant il leur serait presque impossible de rester insensibles à tant de bonté désintéressée. Dans ce nouveau point de chute, le nouveau locataire voyait sa chambre nettoyée, son repas bien apprêté et si joliment servi, son linge par devoir blanchi et repassé par une gentille petite fée assez pieuse et qui ne demandait rien en échange.

Zoumba nous recommande d'ajouter donc à tout cela, « cette atmosphère bleutée du fleuve, de la mer et tantôt du soleil, et vous comprendrez que Saint-Louis du Sénégal, Ndar-sur-fleuve-et-mer, est une ville sensuelle, de ses couleurs, de sa musique et de toute sa poésie ».