Afrique: Sénégal-Namibie à 19h à Lat Dior - Les «Lions» pour assommer la concurrence

Battre la Namibie aujourd'hui à Lat Dior avant d'enfoncer le clou mardi prochain à Johannesburg en Afrique du Sud. Les « Lions » peuvent, au sortir des 3ème et 4ème journées des éliminatoires du Mondial « Qatar 2022 », faire un grand pas vers les barrages prévus en mars prochain.

Les « Lions » du Sénégal abordent, ce samedi, une moitié de semaine qui pourrait être décisive sur le chemin de la qualification aux barrages de la Coupe du monde « Qatar 2022 ». Ce soir à partir de 19 heures, au stade Lat Dior de Thiès, ils disputent le premier de leurs deux matches des éliminatoires du prochain Mondial face à la Namibie à qui ils iront rendre visite mardi prochain à Johannesburg (en Afrique du Sud). Au sortir de ces 3ème et 4ème journées du Groupe H, l'équipe du coach Aliou Cissé aura fait un grand pas vers les barrages du mois de mars prochain qui détermineront les futurs représentants de l'Afrique au Qatar.

À condition, toutefois, de négocier victorieusement ces deux matches. Mais, puisque chaque chose en son temps et comme à chaque journée suffit sa peine, l'urgence pour le capitaine Kalidou Koulibaly et les siens, c'est de décrocher les 3 points en jeu aujourd'hui. Leaders de leur groupe avec 6 points (2 victoires 2 - 0 contre le Togo et 3 - 1 face au Congo), les « Lions » ont l'occasion d'assommer la plus sérieuse concurrence. Et de mettre leurs suivants immédiats, la Namibie (2ème avec 4 points), à 5 longueurs, en attendant d'aller creuser un peu l'écart mardi prochain sur... terrain neutre, à Johannesburg.

Le Sénégal qui rêve d'une troisième participation à une Coupe du monde - la deuxième d'affilée - ne peut donc pas se permettre de ne pas s'imposer face aux Namibiens. Ce ne sera pas donné sur un plateau d'argent, car les adversaires ne sont pas surnommés « Brave Warriors » pour rien. En plus, au tour précédent, ils ont réussi la grosse performance d'aller battre le Togo à Lomé même (1 - 0). Ce qui gonflera leur moral à bloc.

Expérimentations

Mais, cela ne devrait pas leur suffire pour mener la vie dure aux « Lions ». Encore que, la dernière fois qu'une équipe d'un calibre peut-être moindre avait croisé Sadio Mané et sa bande au stade Lat Dior, les choses avaient failli mal tourner. eSwatini avait frôlé le hold-up du siècle en menant au score jusqu'au bout du bout du temps additionnel avant de se faire rattraper. Il est vrai que la qualification pour la Can « Cameroun 2021 » était déjà acquise et le temps était aux expérimentations tactiques. Les « Lions » ont certainement retenu la leçon. Et s'il fallait leur rafraîchir la mémoire, on leur rappellera que le grand Nigeria vient de se faire surprendre chez lui-même par la « petite » Centrafrique.

Qu'importe ! Cette équipe du Sénégal, avec tout ce qu'elle compte comme grands joueurs, si elle ne tombe pas dans la suffisance, devrait réussir l'essentiel. Il ne saurait d'ailleurs être question de prendre l'adversaire par-dessus la jambe. Il s'agit de s'imposer pour franchir un cap. Et ça, les « Lions » doivent l'avoir compris mieux que tout le monde.

L'autre double confrontation dans ce même groupe H opposera le Togo (4ème 0 point) et le Congo (3ème, 1 point).