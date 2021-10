Afrique: [Grand Angle] - 99 buts marqués en 63 matches : Aliou Cissé et les Lions visent la barre des 100 contre la Namibie

À la tête de l'équipe nationale du Sénégal depuis plus de 6 ans, Aliou Cissé s'efforce à mettre en place une véritable machine à gagner. Depuis mars 2015, le Sénégal a disputé 63 matchs toutes compétitions confondues pour 40 victoires, 16 nuls et 7 défaites. Les Lions se sont montrés prolifiques en marquant 99 buts. Face à la Namibie, les 9 et 12 septembre prochains, ils peuvent atteindre la barre des 100 buts.

63 matches, 40 victoires, 16 nuls, 7 défaites, 99 buts inscrits

Nommé sélectionneur du Sénégal en mars 2015, Aliou Cissé a bouclé 6 années et 7 mois à la tête des Lions. Et sur ces 6 ans, Cissé a dirigé le Sénégal lors de 63 rencontres au cours desquelles les Lions ont enregistré 40 victoires, 16 nuls et 7 défaites.

Successeur d'Alain Giresse limogé après l'échec de la Can 2015 en Guinée équatoriale, Aliou Cissé jouit d'une impressionnante longévité en tant que coach. Le sélectionneur national a guidé les Lions en éliminatoires des Can 2017, 2019 et 2022. De même qu'en éliminatoires du Mondial 2018. Il dirige encore la sélection nationale sénégalaise pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Sur le banc des Lions, Aliou Cissé a aussi disputé les Can 2017 et 2019 ainsi que le Mondial 2018. Sans oublier les rencontres amicales. Si on fait le total, depuis qu'il a été nommé entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé a dirigé les Lions au cours de 63 rencontres, dont la première a été disputée le 28 mars 2015 contre le Ghana (2-1) en amical.

En matchs comptant pour les éliminatoires de la Can et du Mondial, Cissé a totalisé 28 rencontres avec les Lions, dont 22 victoires et 6 nuls. Il n'a jamais connu la défaite en éliminatoires. La défaite en Afrique du Sud (2-1), en qualifications pour la Coupe du monde 2018, avait finalement été annulée pour « manipulation de match » par l'arbitre ghanéen Joseph Lamptey.

En Coupe d'Afrique des Nations, Aliou Cissé a connu 11 matchs, dont 4 en 2017 au Gabon et 7 en 2019 en Égypte. Sur ces 11 matchs, le Sénégal a remporté 7 victoires pour 2 nuls et 2 défaites. L'élimination contre le Cameroun aux tirs au but, en 2017, est considérée comme un nul.

Au Mondial 2018, le Sénégal avait enregistré 1 victoire, 1 nul et 1 défaite.

42 matches officiels, 30 victoires, 9 nuls, 3 défaites

Sur les 63 rencontres disputées depuis l'arrivée d'Aliou Cissé à la tête des Lions, 42 ont été en matchs officiels et 21 en matchs amicaux. Sur ces 42 sorties officielles, le Sénégal a engrangé 30 victoires. Les Lions ont aussi fait 9 matchs nuls. Avec Cissé depuis 2015, le Sénégal ne s'est incliné qu'à 3 reprises en matchs officiels. L'Algérie (1-0, 1-0), deux fois à la Can 2019 en Égypte, et la Colombie (1-0), au Mondial 2018 en Russie, ont été les seules équipes à avoir réussi à battre le Sénégal. À l'occasion de ces 42 matchs officiels, Sadio Mané et ses coéquipiers ont marqué 73 buts et en ont encaissé 20. Il faut aussi signaler qu'avec Aliou Cissé en Can, le Sénégal a pris 4 buts face au même adversaire, l'Algérie. Il s'agit du 2-2 en 2017 et des 2 défaites (1-0, 1-0) en 2019.

21 matches amicaux, 10 victoires, 7 nuls, 4 défaites

En plus des 42 rencontres officielles, l'équipe nationale du Sénégal a été dirigée par Aliou Cissé lors de 21 matchs amicaux. Des matchs au cours desquels les Lions ont remporté 10 succès contre le Ghana (2-1), Le Havre (2-1), la Libye (2-1), le Congo (2-0), le Rwanda (0-2), la Corée du Sud (2-0), le Mali (2-1), le Nigeria (1-0), la Zambie (3-1) et le Cap-Vert (2-0). Seuls l'Afrique du Sud (1-0), l'Algérie (1-0), la Croatie (2-1) et le Maroc (3-1) sont parvenus à prendre le dessus sur le Sénégal.

Avec Cissé, Sadio Mané et ses coéquipiers ont également fait match nul avec le Nigeria (1-1), la Côte d'Ivoire (1-1), l'Ouganda (0-0), la Bosnie (0-0), l'Ouzbékistan (1-1), le Luxembourg (0-0) et le Brésil (1-1).

Sur ces 21 matchs amicaux, le Sénégal a inscrit 26 buts pour 16 encaissés.

99 buts marqués, 36 encaissés en 63 matches

Sur les 63 matchs disputés par le Sénégal avec Aliou Cissé comme coach, le Sénégal a glané 40 victoires pour 16 nuls et 7 défaites. Lors de ces 63 rencontres, les Lions ont trouvé le chemin des filets à 99 reprises dont 73 buts en matchs officiels et 26 en amicaux. Le Sénégal a aussi encaissé 36 buts dont 20 en matchs officiels et 16 en amicaux.

Le 100ème but contre la Namibie ?

Premier du groupe H avec 6 points, le Sénégal a remporté ses deux premiers matchs de poule en éliminatoires du Mondial 2022. Le Sénégal, qui croise le fer avec la Namibie les 9 et 12 octobre, pour le compte des 3ème et 4ème journées, a la possibilité de s'envoler en tête du classement et s'emparer de l'unique ticket qualificatif aux barrages. Pour y parvenir, il faudra certainement marquer. En cas de nouvelle réalisation, les Lions atteindront la barre des 100 buts depuis qu'Aliou Cissé est à la tête de l'équipe. Il y a des raisons d'être optimiste car sous la direction de Cissé, le Sénégal ne s'est jamais incliné à domicile et a souvent marqué et gagné. Cependant, il faudra se montrer prudent car le Sénégal a récemment frôlé la correctionnelle en égalisant seulement dans les derniers instants contre l'Eswatini (1-1) à Thiès.

BILAN DES 63 MATCHS D'ALIOU CISSÉ

Éliminatoires Can 2017 : 6 matchs, 6 victoires, 13 buts inscrits, 2 buts encaissés

Sénégal / Burundi 3-1

Namibie / Sénégal 0-2

Sénégal / Niger 2-0

Niger / Sénégal 1-2

Burundi / Sénégal 0-2

Sénégal / Namibie 2-0

Éliminatoires Can 2019 : 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, 12 buts marqués, 2 buts encaissés

Sénégal / Guinée équatoriale 3-0

Madagascar / Sénégal 2-2

Sénégal / Soudan 3-0

Soudan / Sénégal 0-1

Guinée équatoriale / Sénégal 0-1

Sénégal / Madagascar 2-0

Éliminatoires Can 2022 : 6 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 10 buts marqués, 2 encaissés

Sénégal / Congo 2-0

Eswatini / Sénégal 1-4

Sénégal / Guinée-Bissau 2-0

Guinée-Bissau / Sénégal 0-1

Congo / Sénégal 0-0

Sénégal / Eswatini 1-1

Éliminatoires Mondial 2018 : 8 matchs, 5 victoires, 3 nuls, 15 buts marqués, 5 encaissés

Madagascar / Sénégal 2-2

Sénégal / Madagascar 3-0

Sénégal / Cap-Vert 2-0

Sénégal / Burkina 0-0

Burkina / Sénégal 2-2

Cap-Vert / Sénégal 0-2

Afrique du Sud / Sénégal 0-2

Sénégal / Afrique du Sud 2-1

Can 2017 : 4 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 6 buts marqués, 2 buts encaissés

Sénégal / Tunisie 2-0

Sénégal / Zimbabwe 2-0

Sénégal / Algérie 2-2

Sénégal / Cameroun 0-0 (t.a.b 4-5)

Can 2019 : 7 matchs, 5 victoires, 2 défaites, 8 buts marqués, 2 buts encaissés

Sénégal / Tanzanie 2-0

Sénégal / Algérie 0-1

Sénégal / Kenya 3-0

Sénégal / Ouganda 1-0

Sénégal / Bénin 1-0

Sénégal / Tunisie 1-0

Sénégal / Algérie 0-1

Mondial 2018 : 3 matchs, 1 victoire, 1 nul, 1 défaite, 4 buts marqués, 4 buts encaissés

Sénégal / Pologne 2-1

Sénégal / Japon 2-2

Sénégal / Colombie 0-1

Éliminatoires Mondial 2022 : 2 matchs, 2 victoires, 5 buts marqués, 1 encaissé

Sénégal / Togo 2-0

Sénégal / Congo 1-3

Matchs amicaux : 21 matchs, 10 victoires, 7 nuls, 4 défaites, 26 buts marqués, 16 buts encaissés

Sénégal / Ghana 2-1

Sénégal / Havre 2-1

Afrique du Sud / Sénégal 1-0

Algérie / Sénégal 1-0

Sénégal / Libye 2-1

Sénégal / Congo 2-0

Sénégal / Nigeria 1-1

Sénégal / Côte d'Ivoire 1-1

Sénégal / Ouganda 0-0

Rwanda / Sénégal 0-2

Sénégal / Bosnie 0-0

Sénégal / Ouzbékistan 1-1

Croatie / Sénégal 2-1

Luxembourg / Sénégal 0-0

Sénégal / Corée du Sud 2-0

Sénégal / Mali 2-1

Sénégal / Nigeria 1-0

Brésil / Sénégal 1-1

Maroc / Sénégal 3-1

Sénégal / Zambie 3-1

Sénégal / Cap-Vert 2-0