Afrique: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - Le milieu sénégalais Moustapha Name se méfie de la Namibie

Le Sénégal affronte ce samedi 9 octobre 2021 la Namibie à Thiès pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. A cet effet, face à la presse sénégalaise, Moustapha Name s'est montré très méfiant pour cette rencontre.

Classés 1er avec 6 points, les Lions du Sénégal vont croiser le fer face aux Brave Warrios de la Namibie ce samedi sous le coup de 19h GMT.

Occupant la 2e place avec 4 points tout juste derrière le Sénégalais, la Namibie demeure un adversaire à prendre au sérieux dixit Name. « La Namibie est une équipe redoutable parce qu'elle est juste derrière au classement et on sait que jouer contre le Sénégal est une motivation supplémentaire. Ils vont tout donner pour créer l'exploit. Mais on ne va pas se voiler la face. On est chez nous et on doit tout faire pour gagner ici et ensuite le match retour. On doit assumer notre statut. C'est l'Equipe Nationale du Sénégal » a laissé entendre le milieu sénégalais (Wiwsport)