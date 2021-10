Afrique: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - Guinée - Didier Six malade absent du banc de face au Soudan

Didier Six ne sera pas sur le banc de la Guinée pour la rencontre face au Soudan à l'occasion de la 4ème journée du groupe I des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022.

Selon la FEGUIFOOT le sélectionneur du Syli National de Guinée Didier Six est hospitalisé pour 5 jours. Le diagnostic révèle qu'il a la méningite bactérienne. Ça sera donc son adjoint Kaba Diawara sur le banc face au Soudan ce samedi.

« Il a été hospitalisé comme vous le savez. Je pense qu'on est sur une piste d'une méningite mais non virale. C'est-à-dire pas transmissible qui est une méningite dite bactérienne qui peut s'attraper malheureusement un peu partout. On espère qu'il va se rétablir et on lui envoie des messages de prompt rétablissement. On est tous derrière lui pour que sa santé s'améliore. Il a été pris en charge par les équipes médicales. On l'a mis à l'hôpital pour lui faire les examens appropriés. Je pense qu'il va être stabilisé et qu'il va vite se rétablir,» a fait savoir Bruno Da Cruz, médecin de l'équipe sénior de Guinée, sur Foot224.

La Guinée reçoit aujourd'hui le Soudan dans le groupe I au Grand Stade d'Agadir pour le compte de la 4è journée des éliminatoires du mondial 2022. Une occasion à saisir pour un Syli national qui peine à décoller dans ces éliminatoires.