Ile Maurice: Mauvais temps annoncé entre demain et mardi

Une perturbation tropicale qui se trouve à 1 000 km au Nord-Est devrait influencer le temps dans la région ce week-end. Cette zone de mauvais temps va transiter à proximité de Rodrigues, ce dimanche matin, avec des pluies diluviennes et aussi des rafales d'environ 80km/h. Ce premier système tropical ne va pas s'intensifier. L'approche de ce système va favoriser un temps humide et instable. Météo Maurice prévoit de la pluie entre dimanche et mardi matin.

Après le passage de la zone perturbée à Rodrigues, c'est Maurice qui sera sous la menace de fortes averses pluvio-orageuses pouvant causer des inondations. L'instabilité et le mauvais temps pourraient perdurer avec la présence d'un anticyclone au sud de notre région. Ce sont les régions du Nord-Est, est et Sud-Est qui seront concernées et cela va s'étendre dans les autres parties de l'île. Même si une amélioration est attendue mardi prochain, l'instabilité va perdurer. De la pluie et des orages sont à prévoir.

Aujourd'hui, le temps sera ensoleillé avec, toutefois, de la pluie ce matin à l'Est, au Sud et sur le plateau central. Ailleurs, le soleil sera bien présent. Mais le vent va se renforcer signe que la zone perturbée s'approche de notre région.

À savoir qu'officiellement Maurice entre en été dès le 1er novembre. Des tempêtes, flash floods et nuages convectifs vont perdurer jusqu'au 15 mai prochain. En moyenne une dizaine de cyclones devraient concernés la région bien que la moitié seront plus hors des terres inhabitées ou auront une trajectoire parabolique les rapprochant de notre région.