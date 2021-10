Sénégal: Financements à hauteur de 7 milliards FCfa - Plus de 1600 emplois créés par le Fonjip dans la région de Saint-Louis

Grâce à un financement de plus de 7 milliards Cfa (dont 5 milliards pour les activités de garantie et 2 milliards pour les activités de refinancement), le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (Fongip) a pu créer dans la région-Nord plus de 1600 emplois, a révélé vendredi Mme Thérèse Faye Diouf, Administratrice du Fongip, au cours de la dernière réunion du comité régional de développement (Crd) consacrée à la vulgarisation des nouveaux produits et programmes de cette structure, qui s'est déroulée dans la capitale du Nord.

Saint-Louis- L'Administratrice du Fonds a saisi cette occasion pour rappeler que ce Crd spécial avait pour objectif de faire part aux chefs de services régionaux de l'administration déconcentrée et aux acteurs territoriaux, des nouveaux produits et programmes du Fongip, conformément aux instructions et aux directives du Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.

Elle a fait savoir que le Fongip est dans un contexte de relance économique, « et nous avons un projet qui, en étroite collaboration avec la Banque Mondiale, va accorder une ligne de crédit de 25 milliards Cfa pour accompagner le secteur de la micro finance et le secteur bancaire, à travers des lignes de garantie qui permettront de faciliter l'accès des Pme/Pmi aux financements ».

Parlant toujours des enjeux et des perspectives du Fongip, Mme Thérèse Faye Diouf a mis en exergue de nombreux projets tels que le Fonds de Garantie pour l'Accès au Logement (Fogalog) ; le Fonds de Garantie pour l'Industrie (Fogarin) ; le Fonds de Garantie pour le Secteur Informel (Fogasi) ; le Fonds de Garantie pour le Matériel Agricole et la Commercialisation (Fogamac) ; le Fonds de Garantie pour la Promotion des Villes (Fogaville) ; le Fonds de Garantie pour la Bonification (Fonboni) ; le Fonds de Garantie pour l'Artisanat (Fogart).

A en croire l'Administratrice, la noble et exaltante mission qui est dévolue au Fongip, consiste à garantir les prêts bancaires, refinancer les mutuelles d'épargne et de crédit, bonifier les taux d'intérêt, garantir les institutions de microfinance. Auparavant, l'Adjointe au Gouverneur chargée des affaires administratives, Mme Fatou Makhtar Fall, a rendu un vibrant hommage à Mme Thérèse Faye Diouf, qui déploie des efforts constants et louables, en vue de traduire en actes la vision du président Macky Sall en matière de développement de la micro finance et de promotion des Pme/Pmi de notre pays.