Sénégal: Modernisation du système de santé - L'Ordre des médecins salue les efforts de Macky Sall

Le Président de la République, Macky Sall, a reçu, jeudi dernier, en audience l'Ordre des médecins du Sénégal. Celui-ci a magnifié les efforts de modernisation du système de santé avec la construction de quatre nouveaux hôpitaux sans oublier le relèvement du plateau médical.

Des membres de l'Ordre des médecins du Sénégal, accompagnés par le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, ont été reçus jeudi 7 octobre par le Président de la République, Macky Sall. Au cours de l'audience, les médecins ont salué les efforts consentis par le Chef de l'État pour moderniser le système sanitaire.

Faudrait-il le rappeler, le Sénégal, sous l'impulsion du Président Sall et de son ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a construit quatre nouveaux hôpitaux en l'espace de quelques années. Ces structures sont construites en moins de 31 mois. Il s'agit des hôpitaux régionaux de Kaffrine, de Sédhiou, de Kédougou et de celui de la cité religieuse de Touba. Ces infrastructures hospitalières sont évaluées à 147,7 millions d'euros, soit environ 97 milliards de FCfa.

En plus, le Chef de l'État a relevé les plateaux techniques des hôpitaux, postes et centres de santé du pays. Le Sénégal compte aujourd'hui des hôpitaux dotés d'appareil d'angiographie indispensable pour la prise en charge des cas d'Avc et d'autres complications cardiovasculaires telles que les thromboses.

En somme, les agents de santé disposent désormais du matériel pour exercer leur profession partout au Sénégal. En plus avec la Covid-19, le gouvernement s'est distingué très tôt en mettant des doses de différents types de vaccins à la disposition des populations pour réduire l'incidence de l'épidémie. Tous ces efforts du Président de la République ont permis de soulager les populations et le personnel de santé ces dernières années.

En magnifiant le rôle des médecins aux côtés du gouvernement, le Président Macky Sall, lors de l'audience, les a exhortés à maintenir le cap pour l'optimisation des ressources humaines du secteur dans le cadre du plan d'investissement en cours de finalisation. À noter que le Chef de l'État a présidé, le 10 septembre 2021, dans le cadre de la relance des activités économiques et sociales post-Covid-19, une réunion autour du plan d'investissements pour un système de santé résilient et pérenne. Un budget de plus de 500 milliards de FCfa sur la période 2020-2024 est ainsi prévu pour sa mise en œuvre. L'objectif est d'améliorer l'offre de services de santé et d'action sociale.