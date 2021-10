Maroc: Dans une émission spéciale sur Rim Radio, des universitaires saluent hautement la teneur du discours Royal

Rabat — A l'occasion de l'ouverture de la 1ère session de la 1ère année législative de la 11ème législature, "Rim Radio", la Radio de l'Information Marocaine, a diffusé, vendredi, une émission spéciale en direct dédiée à l'analyse du contenu du discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI, avec la participation d'une pléiade d'universitaires et d'experts dans différentes disciplines.

Au cours de cette émission, la première du genre programmée par Rim Radio, les participants ont hautement salué le discours visionnaire de SM le Roi Mohammed VI qui a jeté les bases du développement et de la réforme, et établi une feuille de route pour la nouvelle formation gouvernementale qui doit veiller à la mise en oeuvre des principes et piliers du pacte national pour le développement et parachever de nombreux de chantiers, dont la généralisation de la protection sociale et la revitalisation de l'économie nationale dans le sillage de la crise du nouveau Coronavirus.

A cette occasion, Mohamed Bouden, politologue et président du Centre Atlas d'analyse des indicateurs politiques et institutionnels a fait savoir que le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI est un discours visionnaire qui aborde des sujets et des thématiques cruciales étroitement liées au développement, à la souveraineté et à la réforme, notant que la Vision de SM le Roi englobe plusieurs dimensions fondamentales pour préserver les intérêts suprêmes du Royaume dans un environnement caractérisé par de multiples mutations et défis, et face auquel le Royaume a fait montre d'une grande résilience s'appuyant sur ses propres ressources pour contenir la crise du Covid-19 et lutter contre ses différentes répercussions socio-économiques.

La Vision Royale quant au nouveau modèle de développement constitue un horizon important pour l'exécutif, l'hémicycle et les diverses institutions concernées afin d'aborder les questions prioritaires, notamment les chantiers afférant à la santé et à la protection sociale, a précisé l'expert, avant de rappeler à cet égard, l'importance de faire montre d'une grande responsabilité et de s'engager sérieusement dans le processus de décollage global afin que le Royaume puisse occuper une place de choix sur l'échiquier international, notamment sur le plan économique.

Pour sa part, Zakaria Firano, professeur d'économie à l'Université Mohammed V de Rabat, a souligné que le discours royal se base sur trois piliers, dont le premier est lié à la souveraineté de l'Etat marocain, considérant que la priorité consiste à faire du Royaume un pays fort qui jouit d'une autosuffisance dans les domaines énergétique et agricole.

Le deuxième pilier porte sur la résilience et l'efficacité de l'économie face aux défis engendrés par la pandémie de Covid-19, a-t-il dit, relevant que SM le Roi a souligné dans Son discours Royal que le Maroc a pu en 2021 réaliser des performances importantes sachant que la croissance devrait atteindre 5,5% en 2021, un taux parmi les plus élevés au niveau régional et continental.

Pour l'académicien, le troisième axe concerne le nouveau modèle de développement qui constitue une feuille de route pour le gouvernement, notant que le Souverain a insisté clairement sur la nécessité d'engager des réformes structurantes et profondes comme c'est le cas pour le Haut Commissariat au Plan (HCP) dont le rôle est primordial pour réaliser le développement escompté, élaborer les études prospectives et développer l'économie numérique.

De son côté, le professeur du droit public à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociale de Rabat, Abbas El Ouardi, a indiqué que le discours royal se veut une feuille de route adressée au gouvernement, au Parlement et à l'ensemble des acteurs concernés par la gestion de la chose publique et comprend plusieurs signaux concernant la reddition des comptes et la solidarité entre les différentes composantes partisanes et politiques.

SM le Roi a souligné aussi que le Royaume du Maroc a réalisé plusieurs résultats positifs malgré les défis qui se posent, a-t-il affirmé, notant que le discours royal insiste sur l'action commune et collective responsable et constructive fondée sur l'efficience, l'efficacité, l'autosuffisance et la souveraineté dans les domaines à fort impact sur le bien être des Marocains.

"Nous sommes devant une nouvelle feuille de route et de nouvelles Hautes Orientations royales qui font la part belle à l'altercation continue entre l'ensemble des intervenants en matière de gestion de la chose publique sur la base de la citoyenneté, la participation et l'inclusion", a-t-il dit.

Pour sa part, le directeur du Centre Stratégique sur le Sahara et l'Afrique, Abdelfattah El Fathi, a affirmé que le discours de SM le Roi est porteur d'un message de réforme qui vise l'ensemble des secteurs pour pouvoir relever les défis qui se posent en interne et à l'échelle régionale.

Le discours royal marque le passage à une nouvelle étape sur la voie de la réforme globale laquelle participera à propulser le Maroc au rang des pays émergents sur le plan économique et social et à renforcer la cohésion sociale et le bien être de tous les citoyens, a-t-il conclu.