Afrique: Qualification Mondial 2022 - Le Sénégal corrige la Namibie (4-1)

De manière autoritaire, l'equipe nationale du Sénégal a fait un très grand pas vers la qualification au dernier tour des éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022 en dominant samedi soir au stade Lat Dior de Thiès la Namibie (4-1).

Idrissa Gana Gueye, Famara Diedhiou, Sadio Mané et Keita Baldé ont été les buteurs côté sénégalais.

J. Kamatuka a réduit le score pour les « Braves Warriors » à la 76e minute.

Les poulains du coach Aliou Cissé occupent ainsi la première place de la poule H après 3 victoires pour autant de matches.

Ils sont désormais à cinq points d'avance sur leurs adversaires du jour et de mardi prochain et respectivement sept et huit unités de plus que le Congo et le Togo, qui ont eu la bonne idée de faire match nul (1-1) le même jour. Ceux-ci n'ont plus qu'à gagner une rencontre pour valider leur ticket pour le dernier tour des qualifications.