Cote d'Ivoire: Didier Drogba - "Je suis vraiment très heureux de retrouver le Vélodrome... pour l'éducation en Côte d'Ivoire"

En prélude au match caritatif prévu pour le mercredi 13 octobre au stade Vélodrome de Marseille à partir de 19H, la star ivoirienne Didier Drogba, au micro de Jeremy Patrelle, se dit très heureux de pouvoir prendre part à ce match afin de recueillir des fonds pour l'éducation en Côte d'Ivoire.

"Je suis très heureux de retrouver le Vélodrome. Avec l'ambition de récolter le maximum de fonds pour l'éducation en Côte d'Ivoire", a déclaré Didier Drogba, au micro de Jeremy Patrelle. Ce match, prévu pour le mercredi 13 octobre 2021, est une initiative de la fondation Didier Drogba, en partenariat avec ORANGE et UNICEF, pour récolter des fonds pour contribuer à l'éducation en Côte d'Ivoire. Pour ce match, deux équipes à savoir la Team Unicef et la Team OM s'affronteront. La Team OM, coachée par Jean-Pierre Papin, sera composée de plusiers anciens joueurs de Marseille à savoir Didier Drogba, Fabien Barthez, Djibril Cissé, Fabrizio Ravanelli, Basile Boli, JUL, Naps, Éric Di Meco, Redouane Bourgheraba, etc. En face, Tony Parker, Pierre Gasly, Robert Pires, Kev Adams, Hakim Jemili, Matt Pokora, Éric Abidal, Esteban Cambiasso, Ricardo Carvalho ou encore Christian Karembeu joueront pour la Team UNICEF, entraînée par Arsène Wenger.

Didier Drogba parle de sa fondation

"Elle existe depuis 2007 et on a commencé d'abord avec des orphelinats, de manière non officielle. Je faisais des dons aux orphelinats. Et ensuite j'ai profité un peu de ma notoriété pour poser des actes plus grands. On a décidé de construire un centre de santé en Côte d'Ivoire. Il est désormais construit, j'espère que l'on pourra l'ouvrir avant la fin de l'année. On a aussi acquis une clinique mobile avec laquelle on fait des dépistages de maladies cardiovasculaires, on va dans les zones rurales et on fait des tests. Ce sont des maladies qui tuent beaucoup en Afrique. Nous sommes aussi dans l'éducation. Il y aura donc ce match qui permettra de récolter des fonds pour construire des classes. Et on est en train de passer des accords avec le ministère de l'éducation en Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest pour démarrer une campagne d'alphabétisation numérique : comment apprendre à lire et à écrire à partir d'un téléphone. C'est une méthode qui permet d'apprendre en six mois à lire et d'écrire, c'est une application inventée par un Ivoirien. C'est un gros programme, j'ai hâte."