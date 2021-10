Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - Le ministre Zoro Epiphane Ballo à l'école rwandaise

Le Ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la Lutte contre la corruption, Zoro Epiphane sera en visite de travail au Rwanda du 11 au 17 octobre 2021.

Selon le communiqué de presse diffusé à cet effet, au cours de son séjour, le Ministre aura plusieurs séances de travail avec les principales autorités de ce pays en charge de la lutte contre la corruption. Il s'agit de l'ombudsman (Médiateur), du Ministre de la Justice, du Procureur Général, de l'Inspecteur Général et du Réseau des parlementaires rwandais contre la corruption affiliée au Réseau des parlementaires africains contre la corruption (Apnac).

Avec ses interlocuteurs le ministre ivoirien abordera la stratégie de lutte contre la corruption. Et ce, à travers la mise en œuvre de la politique anti-corruption ainsi que les pratiques et mesures mises en place pour lutter contre le fléau, les enquêtes et poursuites des délits économiques et financiers, les détournements de fonds publics et le blanchiment d'argent figurent également sur l'agenda.

Le Ministre suivra, entre autres, une présentation sur le rôle de l'Office of Auditor General dans la lutte contre la corruption dans l'utilisation des fonds publics et de Transparency International Rwanda ainsi que celui de la Police nationale dans la même lutte. La présentation du Comité des comptes publics (PAC), le contrôle du Parlement sur les dépenses publiques, l'élévation des standards financiers des entités locales en termes de performance, le suivi, l'évaluation et le rapport sur la bonne gouvernance et la prestation de services font partie des activités à réaliser. Des séances de travail portant sur les rôles de l'Autorité des marchés publics dans l'utilisation des fonds publics, et du Government Action Coordination Unit (GACU), à savoir la création, l'organisation et la coordination des actions gouvernementales dans le domaine du climat d'investissement ainsi que les contrats de performance sont également prévues.

Deux visites historiques, notamment celle du Mémorial du Génocide et celle de la ville de Kigali boucleront le séjour du Ministre Zoro au Rwanda.

Direction de la Communications et des Relations Extérieures MPBGRCLC