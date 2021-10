Afrique: Forum Italie-Afrique à Rome - Kandia Camara a signé des accords avec des investisseurs Italiens et africains

La troisième édition du forum "Italie-Afrique" dénommé "Rencontres avec l'Afrique" s'est tenue le vendredi 8 octobre 2021, à l'hôtel Sheraton Parco de Medici, à Rome, la capitale italienne.

La Côte d'Ivoire était représentée par la ministre d'État, ministre des Affaires Étrangères, de l'intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara. Elle a saisi l'occasion pour signer des accords avec des investisseurs Italiens et africains.

Ce forum qui s'inscrit dans le cadre de la Présidence italienne du G20, a réuni des délégations issues de divers Etats africains, des représentants de différentes institutions africaines et italiennes, des représentants du monde des affaires, du monde économique et académique italien.

La séance inaugurale a été ouverte par le Président de la République de l'Italie Sergio Mattarella. Elle a été également marquée par le discours, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio, celui du président de l'Union Commission Africaine, Moussa Faki Mahamat.

Mais aussi, par les discours du Secrétaire Exécutif de la Commission Economique pour l'Afrique de l'ONU/UNECA, Vera Songwe , du Président de la COP26, Alok Sharma , du Président de la Commission Paneuropéenne pour la Santé et le Développement Durable Développement, Mario Monti , et de la présidente du B20, Emma Marcegaglia.

« Ce Forum Italie-Afrique est une opportunité pour nous, pour parler de coopération, non seulement au niveau bilatéral entre l'Italie et la Côte d'Ivoire, mais aussi entre l'Italie et les pays africains. C'est aussi une opportunité pour nous, de rencontrer des autorités et des hommes d'affaires des pays africains et de l'Italie. C'est un rendez-vous de partenariat entre l'Italie et la Côte d'Ivoire, donc nous profitons de cette occasion pour présenter toutes les potentialités dont dispose la Côte d'Ivoire », a indiqué la ministre d'Etat. Avant d'ajouter : « Nous avons présenté nos potentialités au niveau des produits agricoles, miniers, de l'énergie, du gaz. Nous profitons de toutes les rencontres que nous avons avec nos partenaires pour les encourager à intensifier cette coopération économique. Et, nous essayons de convaincre les opérateurs économiques italiens à venir investir en Côte d'Ivoire ».