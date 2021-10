Afrique de l'Ouest: Grand prix des transports de l'Afrique de l'Ouest - La 8è édition prévue les 26 et 27 novembre 2021

La 8è édition du Grand prix des transports de l'Afrique de l'Ouest (Gptao) se tiendra du 26 au 27 novembre 2021, à Abidjan. L'annonce à été faite le 7 septembre 2021, à Abidjan-Plateau, par le président du comité d'organisation, Auguste Danoh. Mais avant, il a tenu à saluer les réformes entreprises par le ministre des Transports de Côte d'Ivoire, Amadou Koné pour rendre le secteur plus dynamique. "Nous nous associons à tous les efforts fournis par le ministre des Transports pour insuffler une réforme structurante pertinente et opportune à travers des mesures de salubrité dans le secteur", a-t-il soutenu.

Ces réformes, dira-t-il, visent à inscrire le système des transports en Côte d'Ivoire dans la modernité. Et cela, pour répondre aux exigences d'une "mobilité facile, agréable et sécuriser" en ce qui concerne les personnes et les biens.

Ce fut l'occasion pour M. Danoh d'annoncer que la thématique du panel qui va accompagner cette 8ème édition va s'articuler autour du "Dynamisme de financement integré et efficace de la sécurité, de la mobilité durable en Afrique de l'Ouest: modèles composantes et fonctionnement."

Depuis 2010, le Grand prix des transports de l'Afrique de l'Ouest est organisé pour promouvoir la qualité des services et l'excellence à tous les niveaux dans ce secteur; aider à une dynamique de partage d'expertise et de réseautage d'affaires dans tous les sous secteurs et leur chaine de valeur; et œuvrer à une meilleure visibilité de l'action gouvernementale en terme de politique de développement du système des transports dans toute la sous région ouest africaine.

A propos du panel, une dizaine d'experts sont attendus à Abidjan pour l'animer, le 26 novembre 2021. Selon M, Danoh, la thématique retenue permettra de s'attaquer à la sécurité en amont. Et pour cause. "Nous n'avons pas encore trouvé des solutions durables relatives aux infrastructures, au renouvellement du parc-auto, à la formation...", a souligné le président du Comité d'organisation

A noter que ce sont cinq pays de la sous-région qui prendront part à ce grand prix prévu les 26 et 27 novembre 2021.