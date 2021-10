Cote d'Ivoire: Prix national d'excellence Cie 2021/Pr Mariatou Koné - « Cette initiative doit faire école dans les entreprises »

« L'éducation est un pilier central sur lequel se construit une nation. Il nous est paru fondamental d'accompagner les initiatives du gouvernement ivoirien dans sa promotion de l'excellence au niveau scolaire », a déclaré le Directeur général de la Cie, Ahmadou Bakayoko, ce samedi 9 septembre 2021, à la cérémonie du Prix national d'excellence Cie du meilleur élève 2021.

Pour sa part, le Professeur Mariatou Koné ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation a tenu à féliciter les responsables de cette compagnie pour une telle initiative qui « doit faire école » dans les entreprises publiques, parapubliques et privées ». « Je suis contre la fraude et la tricherie. Cependant j'invite les entreprises de la Côte d'Ivoire à tricher sur la Cie afin que nous ayons l'excellence dans notre pays », a-t-elle soutenu. A la Cie, elle dira, merci d'être cette lumière qui suscite l'effort et l'excellence chez les enfants. Marraine de cette 7ème édition, la ministre Mariatou Koné a félicité la Cie pour cette initiative. Et exhorté les lauréats à continuer dans la voie de l'excellence et du mérite tout au long de leur parcours scolaire.

Les neufs meilleurs sur le plan national dont 7 filles ont reçu leurs récompenses composées d'une médaille, d'une plaque d'honneur, d'un Kit Cie et d'un téléviseur. Pour cette année, la Cie a doublé le contenu des enveloppes qui accompagnent le prix. La lauréate à l'examen du Cepe, Epila Akedé Grâce (12 ans, Epp Koizan 1, 166,54/170) a perçu un chèque de 400 mille FCFA ; la lauréate de l'examen du Bepc, N'Guetia Jennifer Marie Aude Akouba (14 ans, Lycée Sainte Marie, 201,62/220) a reçu un chèque de 500 mille FCFA ; les lauréats au niveau des différents Bac (A, B, C, D, E, F et G) ont reçu chacun un chèque d'un montant d'un million de FCFA.

Au total, ce sont 216 lauréats qui ont été récompensés dans les différentes régions du pays. « Nous avons souhaité en plus des neuf meilleurs au niveau national célébrer l'excellence au niveau régional à travers des cérémonies éclatées pour chacune des régions », a précisé M. Bakayoko.

C'est la construction des élites de demain qui explique l'engagement de cette entreprise citoyenne à récompenser les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats au Cepe, Bepc et tous les Bac confondus. Il faut noter que c'est depuis 7 ans que cette Compagnie célèbre ainsi l'excellence dans le milieu éducatif et les élites éducatives de la Côte d'Ivoire.

Aux lauréats, il dira qu'à travers la mise en avant de leur résultat, ce sont des valeurs qui sont célébrées. « C'est par l'effort et le travail que nous pouvons acquérir les compétences et l'expérience. Et demain réussir à arriver à du succès.

Derrière ce résultat, le Directeur général de la Cie dira qu'il y a certainement de la discipline, de l'engagement, de la volonté et de la persévérance. « Si vous continuez avec cette saine ambition l'avenir vous appartient », a-t-il soutenu. Aux jeunes lauréats, il dira que l'école est le meilleur ascenseur social. Et d'affirmer que s'ils continuent sur cette lancée leur meilleur est à venir. « C'est un très bon début. N'ayez pas la grosse tête (...) gardez les valeurs d'humilité et continuez de travailler », a-t-il exhorté.

« L'école pour tous, traduite par la politique de scolarisation obligatoire décrété en 2015, doit être revêtu du saut de la qualité et de l'excellence, si notre chère Côte d'Ivoire veut avoir le capital humain pour porter les ambitions de son développement économique, social, environnemental et culturel », a souligné le Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation, le Professeur Mariatou Koné. Pour elle, c'est le sens des premières reformes qui marquent la rentrée scolaire 2021-2022 avec le rétablissement de la dictée et des coefficients par discipline dans le premier cycle de l'enseignement secondaire. Et ce, en attendant les conclusions des Etats généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. « Une école de qualité, une école du mérite sou tendue par l'équité et par la transparence. Telle est notre vision d'un système éducatif performant (...) La Cie, entreprise citoyenne en instituant un prix d'excellence du meilleur élève qui est aujourd'hui à sa 7ème édition a intégré la culture de la qualité dans sa vision d'une école performante », s'est réjouie le Professeur Mariatou Koné.

Au nom de la famille des lauréats, Yassoua Kenza a affirmé qu'être mis de la sorte en avant montre leur dévouement et les incite à rester humble.