Sénégal: Les activités du programme "Xewu Ndaw ni" lancées à Sinthiou Bamambé

Sinthiou Bamambé (Kanel) — Au total, 838 sur les 1040 recrutés dans la région de Matam (nord), dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'emploi pour les jeunes dénommé "Xewu Ndaw ni" ont officiellement démarré leurs activités à travers une cérémonie présidée par le ministre de l'Environnement eu du Développement durable, Abdou Karim Sall, a constaté l'APS.

La cérémonie organisée à Sinthiou Bamambé, une localité du département de Kanel, a également enregistré la participation du ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla.

Abdou Karim Sall en a profité pour de nouveau décliner les orientations du président de la République dans le domaine de l'environnement ayant justifié le choix de donner au secteur un quota de 1040 emplois, répartis entre les départements de Kanel, Matam et Ranérou Ferlo.

Il a assuré que la mise à contribution de ces moyens humains allait permettre de renforcer l'opérationnalisation de l'initiative PSE vert en termes d'accélération de la reforestation du territoire et de lutte contre les coupes et autres trafics illicites de bois tout en assurant une plus grande coordination dans le combat contre les feux de brousse et la prévention contre les pollutions et nuisances.

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a, dans la foulée, réaffirmé l'objectif de recrutement supplémentaire de 600 agents du service des Eaux et Forêts et Parcs nationaux d'ici à fin 2022.