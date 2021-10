Cote d'Ivoire: Abidjan/ Agban - Laurent Tchagba offre un groupe scolaire de trois écoles toutes équipées

Le ministre de l'hydraulique, Tchagba Laurent, par ailleurs député d'Attécoubé et fils du village Abidjan Agban, vient d'offrir un groupe scolaire entièrement équipé à Attecoubé pour le bonheur des enfants de la commune.

Bâti sur une superficie de 6145 m2 dans le village Abidjan Agban, le groupe scolaire qui porte le nom du donateur, Tchagba Laurent comprend une école maternelle, 3 écoles primaires et 01 cantine scolaire. Sa construction a couté 700 millions de Fcfa.

L'inauguration de ce joyau architectural a donné lieu à une fête, le samedi 9 octobre, à l'esplanade de la chefferie d'Abidjan-Agban. La cérémonie a réuni, parents d'élèves, élèves, populations venues de tous horizons de la commune et des personnalités au rang desquelles, l'on a noté la présence distinguée de l'ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Michaël Wimmer, du ministre gouverneur Beugré Mambé, du directeur de cabinet de la ministre Mariatou Koné et du secrétaire d'Etat, Brice Kouassi.

Le chef du village d'Abidjan Agban, Akosso Gabin, au nom de ses concitoyens a exprimé sa joie et remercié leur fils donateur. « Notre village a aujourd'hui une école moderne digne de ce nom. C'est pourquoi je dis merci au ministre Tchagba Laurent qui n'a jamais cessé de contribuer au développement d'Abidjan Agban. Lui, qui est l'espoir d'un village dont les populations unies autour de sa personne avancent dans un progrès. Au nom de toute la chefferie et des populations, nous lui disons grand merci et promettons de faire bon usage de l'édifice», a-t-il promis.

Le ministre Tchagba Laurent a déclaré pour sa part que construire un groupe scolaire pour le compte du village Abidjan Agban et le remettre officiellement à l'Etat de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'éducation national et de l'Alphabétisation pour le bonheur des enfants d'Attecoubé, est la réalisation d'un rêve qu'il a muri depuis des décennies.

Il a dit, en procédant à la pause de la première pierre de cet édifice le 27 juillet 2020, il avait insisté sur le fait que l'ancienne école primaire publique créée en 1953 dans laquelle il a fait ses classes primaires, au fil des années et avec l'accroissement de la population ne répondait plus aux besoins du village.

D'où cette réaction de construire ce nouveau groupe scolaire plus moderne, avec plus de commodité et répondant à certaines normes, sur le site de l'ancienne école. « Grâce à l'appui de certains amis et avec l'aide de la Fondation Georgette Ortega de la Fondation Omais et de la fondation Pierre Fakhoury, nous avons réussi à bâtir ce groupe scolaire R+3 », a-t-il déclaré.

Mamadou Binaté, directeur de cabinet de la ministre Mariatou Koné, marraine de la cérémonie, pour sa part, a félicité Tchagba Laurent qui selon ses dires, est un agent de développement vu tous ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire.

Avant de se réjouir du don du groupe scolaire qui selon lui, vient à point nommé. Parce que, dit-il, ces écoles viennent désengorger certaines de la commune. Cela va contribuer à améliorer les conditions d'apprentissage des enfants, qui sont l'avenir de demain.

Faut-le noter, le groupe scolaire est construit sur le site de l'ancienne école rasée. Les travaux ont duré 13 mois. Le groupe scolaire Tchagba Laurent a été construit et équipé grâce à la fondation T.B.L et le ministre Tchagba Laurent