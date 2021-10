Seychelles: L'île Desroches, aux Seychelles, fonctionne à 90 % à l'énergie solaire

L'île de Desroches aux Seychelles consomme 90 % de carburant en moins grâce à l'installation d'un parc solaire de 2,5 mégawatts mis en service par la Islands Development Company (IDC).

Le parc solaire de Desroches a été inauguré samedi par le président des Seychelles Wavel Ramkalwan et le président du conseil d'administration de l'IDC, Patrick Berlouis. Cette ferme est la deuxième plus grande installation solaire des Seychelles après celle de l'île de Romainville, une île artificielle.

Le tourisme étant le premier moteur économique de l'île, suivi de l'agriculture, Desroches abrite un des hôtels Four Seasons, qui consomme près de la moitié de l'électricité produite par la ferme solaire.

Le parc solaire de Desroches a été inauguré samedi par le président des Seychelles Wavel Ramkalwan et le président du conseil d'administration de l'IDC, Patrick Berlouis. (Salifa karapetyan, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Le directeur du complexe, Nick Solomon, a déclaré que lorsque le générateur fonctionnait, le complexe "utilisait environ 55 000 litres de diesel par mois et qu'avec la centrale solaire, nous prévoyons une réduction d'environ 90 %".

"C'est un changement énorme pour nous. En tant que société, Four Seasons qui se concentre sur le développement durable et le fait que notre complexe fonctionne presque exclusivement avec des énergies renouvelables nous sommes très fiers de faire partie", a déclaré M. Solomon.

Le directeur général d'IDC, Glenny Savy, a déclaré que le parc solaire de 2,5 mégawatts avait été construit par une société sud-africaine de distribution d'énergie renouvelable, Sustainable Power Solutions (SPS), et équipé d'un logiciel de Metal, une société technologique.

"L'IDC n'a dépensé que pour construire le pilier sur lequel reposent les panneaux photovoltaïques et le bâtiment qui abrite l'équipement. Nous achetons de l'électricité au coût de 0,19 $ par kilowatt, contre 0,42 $ lorsque les générateurs fonctionnaient", a déclaré M. Savy.

Le parc solaire de Desroches est la quatrième et la plus grande installation sur les îles extérieures gérées par IDC.

Le président du conseil d'administration d'IDC, Patrick Berlouis, a déclaré que l'un des objectifs stratégiques de l'entreprise est d'explorer et d'introduire des projets d'énergie renouvelable sur les îles afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et les coûts d'exploitation.

Le directeur général d'IDC, Glenny Savy, a déclaré que le parc solaire de 2,5 mégawatts avait été construit par une société sud-africaine de distribution d'énergie renouvelable. (Salifa karapetyan, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Depuis 2018, avec l'installation de la ferme solaire sur Alphonse, nous poursuivons cet objectif avec passion. Plus tôt cette année, en avril, nous avons mis en service des centrales solaires plus petites sur Astove et Farquhar, et aujourd'hui c'est le tour de Desroches. Nous pouvons dire avec fierté que le pays, et IDC en particulier, fait de son mieux pour réduire l'utilisation des combustibles fossiles", a déclaré M. Berlouis.

L'île de Platte aux Seychelles sera la prochaine ile equipe de système photovoltaïque qui alimentera un complexe de 42 chambres actuellement en construction. Le système produira également 2,5 mégawatts d'électricité mais, fait intéressant, une partie de l'installation se trouvera sur le lagon.

Dans le même temps, IDC prévoit d'installer des systèmes plus petits sur les îles de Poivre, Marie-Louise, Desnoeufs et Remir, tandis que sur Coetivy, un système modulaire de 50 kilowatts sera mis en place, qui s'étendra au fur et à mesure du développement des activités économiques sur cette île.

Au cours du premier trimestre de 2023, avec l'ouverture de la station balnéaire de l'île Plate, 98 % de l'électricité produite sur les îles extérieures de l'IDC proviendra du soleil.

Le ministre du changement climatique et de l'énergie, Flavien Joubert, a lancé un défi aux autres îles privées intérieures et extérieures pour qu'elles atteignent 100 % d'énergie renouvelable.

M. Joubert a déclaré que ce qui est important dans cette équation, c'est le financement et IDC a proposé une approche innovante.

"IDC a proposé une solution de producteur d'énergie indépendant qui fournit de l'énergie à un prix compétitif sans la lourde charge financière initiale dont la plupart des gens se plaignent lorsqu'ils parlent d'énergie renouvelable. C'est le genre d'expérience qui devrait être partagée avec différents partenaires pour les aider à prendre la décision très critique de se lancer dans un voyage pour augmenter l'utilisation des énergies renouvelables sur leur île", a déclaré Joubert.

Joubert a déclaré qu'avec une population croissante, la demande d'électricité et d'eau va augmenter de manière drastique aux Seychelles, un archipel situé dans l'ouest de l'océan Indien.

Un objectif de 15,5 % d'efficacité énergétique et de 15 % d'énergies renouvelables d'ici 2030 a été fixé.