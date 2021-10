Sénégal: Rentrée scolaire 2021/2022 - Toutes les dispositions prises à Saint-Louis

Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2021/2022, le préfet du département de Saint-Louis, Modou Ndiaye, a présidé hier une réunion du comité départemental de développement (Cdd). Cette séance de travail s'est déroulée en présence des autorités administratives, municipales, académiques, des acteurs de l'éducation, des représentants des services d'hygiène, des Eaux et Forêts, des sapeurs-pompiers et autres forces de sécurité.

Ce fut l'occasion de faire l'état des lieux du secteur de l'éducation dans le département de Saint-Louis, en vue d'assurer une rentrée scolaire sans anicroches. Le préfet a insisté sur l'urgence et la nécessité de prendre d'ores et déjà toutes les dispositions qui permettront d'évacuer les eaux de pluies qui ont inondé certains établissements scolaires, de désinfecter les écoles, de procéder au désherbage et au curage de certains canaux d'évacuation des eaux usées et pluviales.

Il a laissé entendre que ce travail doit se faire en étroite collaboration avec les services techniques de l'administration, tels que les services d'hygiène, les autorités municipales des communes de Gandon, Ndiébéne-Gandiole, Saint-Louis, Fass-Ngom et Mpal.

Il a enfin exhorté les Inspections de l'éducation et de la formation de Saint-Louis/Commune et de Saint-Louis/Département, à travailler en synergie avec les enseignants, les parents d'élèves et les responsables des comités de gestion des écoles, en vue de réaliser dans de bonnes conditions, le concept « Ubi-Tey-Jang-Tey ». Mbagnick Kharachi Diagne (Correspondant)