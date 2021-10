Sénégal/Namibie: Aliou Cissé satisfait de la bonne entrée dans le match

Thiès — Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal a salué la bonne entrée en matière de son équipe lors de sa victoire (4-1) sur la Namibie.

"Nous avions à cœur de bien démarrer la rencontre, de bien débuter le match et imposer notre force et dans cette période, on a réussi à le faire", a déclaré, samedi, le sélectionneur national tirant les leçons de la victoire contre la Namibie en conférence de presse.

"Le Sénégal a bien maîtrisé son jeu notamment en première période et maintenant il y a un match qui nous attend et il faut bien récupérer", a ajouté Aliou Cissé précisant que le voyage sur l'Afrique du Sud où aura lieu le match mardi sera très difficile.

Le sélectionneur national qui a noté des insuffisances à un certain moment de la rencontre notamment en deuxième période, a appelé les joueurs à faire preuve de plus d'humilité dans la gestion de ces matchs.

Le Sénégal doit être capable d'allonger, jouer dans la verticalité

et ne pas se contenter de passes courtes, a suggéré le sélectionneur national précisant toutefois que le gardien Edouard Mendy fait partie des meilleurs gardiens au monde.

"Quand on est sous pression, il faut parfois opter pour la verticalité et d'autant plus que nous avons des joueurs devant qui savent bien faire le job", a-t-il par ailleurs insisté.