Sénégal: Journée mondiale des oiseaux migrateurs - Les populations du Djoudj sensibilisées sur la grippe aviaire

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs a été célébrée dimanche au parc national ornithologique des oiseaux du Djoudj, sous le thème : «chante, vole et élève toi comme un oiseau » avec comme slogan « stop aux zoonoses ». La cérémonie officielle s'est déroulée en présence du Commandant Aminata Sall, point focal technique d'Aewa (Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie), représentant le Directeur national des parcs et réserves, le Colonel Bocar Thiam, de Mouhamadou Diop, représentant le projet Breakthrough Action de l'USAID (qui a financé la manifestation), du Commandant Fatou Ndiaye, du Commandant Cheikh Diagne, Conservateur du Djoudj et des populations riveraines du parc... ..

Saint-Louis-Cette célébration a été marquée par des allocutions, un sketch sur la grippe aviaire et un exposé du Commandant Ibrahima Ndao, Docteur Vétérinaire et Conservateur de la Réserve de Guembeul, axé sur la grippe aviaire et les conséquences désastreuses qu'elle engendre.

Face à la presse, le Commandant Fatou Ndiaye a rendu un vibrant hommage au projet Breakthrough Action de l'Usaid, pour son appui financier à l'organisation de cette journée, l'Unesco et autres partenaires.

Elle s'est réjouie de cette célébration, qui a permis de sensibiliser les populations du Djoudj et des localités environnantes, sur les connaissances, attitudes et bonnes pratiques en matière de conservation des oiseaux migrateurs et les moyens de prévention contre la grippe aviaire en général.

Le Commandant Aminata Sall, Point Focal Technique d'Aewa, a rappelé que le Sénégal a ratifié la Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) qui a élaboré l' Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA), un traité intergouvernemental destiné à la conservation des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats, il concerne 117 pays d' Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient, d' Asie centrale, le Groenland et l'archipel canadien.

Il est entré en vigueur le 1er novembre 1999 et concerne 235 espèces d'oiseaux d'eau qui dépendent écologiquement des zones humides pour au moins une partie de leur cycle annuel.

Elle a souligné que les oiseaux sont devenus aujourd'hui très menacés du fait des activités humaines accentuées par la forte urbanisation, mais aussi des défis majeurs tels que le braconnage, l'avancée du front agricole, les installations électriques, les maladies zoonotiques, le changement climatique entre autres.

Par ailleurs, a-t-elle enfin précisé, la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage a lancé en 2006 la célébration de la Journée mondiale des Oiseaux migrateurs (JMOM) qui est une campagne de sensibilisation annuelle marquant les deux phases de départ et de retour des oiseaux conformément au cycle migratoire.