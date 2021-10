Sénégal: Remise à niveau du cadre de vie scolaire - Près de 400 établissements déjà nettoyés

Le Programme gouvernemental de remise à niveau du cadre de vie des écoles publiques pour la rentrée scolaire 2021-2022 a été officiellement lancé, hier, à Thiès. Près de 400 écoles sur un objectif de 1.000 sont rendues propres en moins d'une semaine d'activité.

THIÈS- Après six jours d'activité, le Programme gouvernemental de remise à niveau du cadre de vie des écoles publiques pour la rentrée scolaire 2021-2022 démarré le 1er octobre et qui devrait toucher 1.080 écoles, a permis de nettoyer 384 établissements. Soit un taux de près de 40% par rapport à l'objectif. « Nous allons accélérer en cette fin de semaine pour atteindre un taux proche de 100% avant la rentrée scolaire prévue le 14 octobre », a rassuré Masse Thiam, coordonnateur national de l'Unité de Coordination de gestion des déchets solides (Ucg). Ce programme a été officiellement lancé, hier à Thiès, à l'école élémentaire Sud-Stade de la commune Ouest par le Ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, en présence de ses homologues en charge de l'Habitat et l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, et de l'Économie numérique, Yankhoba Diatara.

« Je ne parlerai pas de nettoiement mais plutôt de compétitivité. Contribuer à introduire l'éducation environnementale dans les salles de classe signifie, pour nous qui sommes dans le nettoiement, l'inculcation d'une culture de propreté à nos enfants pour faire d'eux des éco-citoyens. Nous avons besoin de produire des citoyens compétitifs. Et pour qu'ils soient compétitifs, il faut qu'ils soient en bonne santé », a soutenu le Coordonateur de l'Ucg. Pour M. Thiam, il ne s'agit pas de venir nettoyer les écoles et repartir, mais de s'y installer de manière durable avec des programmes de sensibilisation à destination des élèves afin de les rendre plus sensibles à l'environnement et à la propreté.

Le volet nettoiement prend en charge le balayage, le désherbage, l'élagage des arbres dans la cour des écoles et leur environnement immédiat, a précisé le Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow. Pour la réussite de ce programme, le personnel recruté dans le cadre du programme « Xëyu ndaw ñi » sera entièrement mobilisé. Pour sa part, le Ministre de l'Éducation nationale a précisé qu'en réalité, il s'agit de deux cérémonies. « La première concerne le lancement officiel des activités de nettoiement des écoles élémentaires publiques. La deuxième, le lancement officiel de la 28e édition de la Semaine nationale de la propreté de l'école », a dit Mamadou Talla.

Reprise prévue des « Cleaning days » en décembre

Les Journées nationales du nettoiement ou « Cleaning days » seront relancées au mois de décembre prochain, a annoncé, hier à Thiès, le Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Adoulaye Saydou Sow. « Avec le ministère de l'Éducation nationale, un mécanisme sera défini pour la participation effective des élèves aux activités des Journées nationales du nettoiement dénommées « Bessoub sétal » correspondant au premier samedi de chaque mois. La reprise est prévue au mois de décembre prochain », a précisé M. Sow.