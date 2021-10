Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-canadienne - Lancement du projet « bâtir la résilience économique des femmes rurales... »

Le projet « Bâtir la résilience économique des femmes rurales par la formation et la création de circuits de commercialisation de leurs produits et services à travers le réseautage et la sororité pour augmenter leurs revenus » a été lancé le 1er octobre 2021 et prendra fin le 31 mars 2023. Rapporte par un communiqué conjoint du Fonds Canadien d'Initiative Local et de l'Ong Vivre sans violence (Vsv).

Et de l'Ong Dans le cadre de la coopération ivoiro-canadienne, le Canada octroie un financement de 48,844 dollars canadiens, soit environ 21 000 000F CFA à l'Ong Vivre sans violence (Vsv) à travers le Fonds Canadien d'Initiative Local (Fcil) pour la réalisation dudit projet sur une période de deux ans.

Il faut signaler que le Fcil est un programme adapté et souple, finançant de petits projets à incidence élevée, axés sur les résultats en apportant des changements réels pour les bénéficiaires tout en soutenant les priorités fondamentales du Gouvernement du Canada. Ce fonds sert également à appuyer les relations bilatérales positives entre le Canada et les pays bénéficiaires et leurs sociétés civiles, en renforçant les contacts et en appuyant les initiatives locales.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du déploiement de son programme « Autonomisation de la femme et lutte contre les vulnérabilités » et vise à renforcer les capacités de 250 femmes de 10 communes rurales de la Côte d'Ivoire (Toumodi, N'Djebonoua, Didievi, Beoumi, Botro, Sakassou Ferké, Bouaflé, Biankouma et Fakobly) en conservation, commercialisation des produits agricoles et services, en vue de contribuer à augmenter leurs revenus pour sortir de la pauvreté.

Le projet sera mené autour de plusieurs activités, à savoir, la formation des 250 bénéficiaires sur la conservation des produits vivriers, création et gestion des circuits de commercialisation, gestion des stocks et comptabilité simplifiée ; le forum Économique féministe du 20 au 22 avril 2022 à Sakassou ; l'appui Conseils pour les transactions commerciales.

Au lancement, l'Ong Vivre sans violence et son partenaire ont saisi cette occasion pour appeler l'Etat de Côte d'Ivoire et les collectivités locales à s'approprier ce projet au bénéfice des femmes. Avant d'exprimer sa gratitude au Canada pour ses actions en faveur de la valorisation, de la promotion des droits humains et de l'autonomisation des femmes.