Sénégal: Bouna Sarr - « J'ai du m'adapter à la chaleur et l'environnement africain »

Bouna Sarr a fait ses premières sous les couleurs de la sélection nationale du Sénégal ce samedi face à la Namibie à l'occasion des éliminatoires de la coupe du monde 2022. Titulaire, le latéral droit a fait des confidences après le match sur ses débuts.

Arrivé en sélection nationale du Sénégal pour la première fois, Bouna Sarr a été rapidement titularisé par Aliou Cissé ce samedi, lors de la victoire (4-1) contre la Namibie. Mais les choses n'ont pas été autant faciles, avoue le latéral du Bayern Munich.

« C'était ma première, j'ai du prendre mes repères. C'était pas évidement en première mi-temps, j'ai du m'adapter à la chaleur et l'environnement africain... Après, je pense que sur la deuxième mi-temps, j'ai réussi à plus m'exprimer et apporter de vitesse et de profondeur à l'équipe », a confié l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille après la rencontre.

Malgré cette adaptation nécessaire, Bouna Sarr reste fier de sa prestation. L'ancien joueur du FC Metz espère être encore plus décisif lors des prochaines rencontres avec les Lions de la Teranga, afin de calmer certaines critiques.

«Pour une première, ce n'est pas mal. A moi de continuer à monter en puissance avec l'équipe nationale... Je me concentre sur une seule chose : moi choix d'être ici. Après, on ne peut pas en vouloir aux gens sur ce qui peut se dire autour. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. La seule chose que j'ai à faire c'est d'être sur le terrain et je pense qu'on oubliera vite toutes les spéculations sur ma sélection » a-t-il ajouté.