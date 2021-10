Cote d'Ivoire: Journée mondiale des pharmaciens - Socapharm initie plusieurs activités au profit des patients

A l'instar des autres pays du monde entier, la Côte d'Ivoire a célébré la journée mondiale des pharmaciens, le samedi 25 septembre dernier.

Journée portes ouvertes, dons de sang, sensibilisation contre les faux médicaments et /ou de mauvaise qualité, partage en ligne de 350 pharmaciens du visuel officiel de la journée mondiale validé par l'ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, ont marqué le menu de cette célébration avec la Société africaine de consulting pharmaceutique (Socapharm).

A l'occasion, Dr. Raymond Bleu Lainé, Manager de la société a engagé sa structure à s'impliquer davantage dans les initiatives de rapprochement et de communication avec le public.

Dans le but non seulement de donner une meilleure compréhension à la population de profession pharmaceutique mais aussi et surtout de permettre au public de savoir qu'il a fait savoir existe différents types de pharmaciens à savoir : les pharmaciens d'officine, les pharmaciens d'hopitaux, les pharmaciens d'industrie, enseignants, etc... Tous remplissant diverses tâches pour le bien-être des patients.

La célébration de cette année a porté sur trois axes majeurs en présentiel et en ligne pour répondre aux besoins actuels de la population.

« Les festivités cette année ont été éclatées pour que les différents types de pharmacien puissent se retrouver pour célébrer la journée. C'est l'occasion de dire merci aux patients pour la confiance placée en nous et profiter pour les sensibiliser contre les mauvais et faux experts du médicament pour leur bien-être. Les pharmaciens étant les seuls experts du médicament. Il y a aussi le fait que cette communion avec le public à travers ces rencontres peut susciter des vocations chez des jeunes qui seraient intéressés par le métier de pharmacien », a fait ressortir Dr. Raymond

Ajoutant que dans cette dynamique d'une journée éclatée, certaines pharmacies et établissements ont initié des journées portes ouvertes pour permettre au public de se faire tester de gratuitement : tension artérielle, le diabète, et le paludisme. De bénéficier des conseils et être orienté vers les médecins, d'interagir un peu plus avec les pharmaciens. D'autres pharmacies ont collaboré avec des étudiants en pharmacie offrant ainsi une opportunité de s'instruire davantage. Aussi, les pharmaciens ont mené une opération de don de sang à l'occasion de cette journée.

Faut-il le rappeler, c'est en 2009 que la journée mondiale des pharmaciens a été instituée et célébrée depuis lors tous les 25 septembre. Elle vise essentiellement à promouvoir les pharmaciens qui sont des professionnels de santé et des agents de santé publique.

Socapharm est une société de consulting africaine de droit ivoirien, crée en 2016 qui regroupe des pharmaciens et des informaticiens. Elle travaille sur plusieurs axes dont la communication digitale, les enquêtes de satisfaction clientèle la formation du personnel de santé et des applications digitales comme la carte virtuelle Ivoirehealth, qui permet une prise en charge médicamenteuse de ses bénéficiaires tout en étant à distance