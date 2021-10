Cote d'Ivoire: Transport - Le ministre Amadou Koné annonce la réglementation très prochaine du secteur

Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire a abrité, le 7 octobre 2021, la 2e édition des Assises du Transport. La rencontre avait pour thème : « Mobilité urbaine 2.0, élargissement de l'offre de la mobilité et sécurité routière ».

Ces assises ont enregistré la participation d'un parterre d'acteurs de l'écosystème des transports en Côte d'Ivoire, notamment le Dg de Quipux Afrique, Ibrahima Koné ; Romain Kouakou, Dg de l'Amuga ; Tiéssé Lucien, Dg des transports terrestres et de la circulation ; Diaby Ibrahim, Dg du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, etc.

Placée sous la présidence du ministre des Transports, Amadou Koné, cette rencontre de haut niveau a été organisée par Uber-Côte d'Ivoire.

A cette occasion, Amadou Koné a annoncé la réglementation très prochaine du secteur pour créer un climat de paix entre les nouveaux acteurs et les acteurs traditionnels.

L'émissaire du gouvernement a félicité Uber-Côte d'Ivoire pour la réussite et la bonne organisation de cette 2e édition des Assises du transport.

Rencontre qui, pour le ministre Amadou Koné, fut une belle opportunité d'échanges de compétences et d'expertises. Il a indiqué qu'Uber-Côte d'Ivoire est véritablement engagé à relever les défis de la mobilité urbaine en aidant les populations à se déplacer intelligemment. « C'est une organisation totalement différente de ce que nous avons vu jusqu'à ce jour », a laissé entendre le ministre qui avait à ses côtés Marjorie Saint-Lot Country, manager Uber-Côte d'Ivoire.

Amadou Koné s'est voulu rassurant quant au rôle que doit jouer l'Etat de Côte d'Ivoire pour rendre rentables les entreprises Vtc (Voiture de transport avec chauffeurs). « L'Etat a donc une part de responsabilité à jouer à travers la fourniture d'informations précises relatives tant au transport urbain, aux opérateurs usagers qu'aux conducteurs. Si ces informations sont disponibles pour les uns et les autres, les parcours et les déplacements seront ainsi mieux organisés. Cela donnera fière allure à Abidjan et en fera une ville de classe internationale. Cela passe nécessairement par des questions de mobilité et de déplacement », a expliqué Amadou Koné.

Il a saisi l'occasion pour inviter les transporteurs de passagers à mener des réflexions profondes visant à résoudre la question de fret dans la ville d'Abidjan. Cela, d'autant plus qu'Uber s'est implanté à Abidjan, au grand bonheur des populations. Et ce, pour contribuer d'une part à la mobilité urbaine et d'autre part, offrir un service de qualité alliant confort et sécurité des usagers.

Ces Assises du transport, faut-il le noter, avaient pour objectif de voir l'évolution de la règlementation, la question de sécurité routière et de passer au peigne fin les nouveaux modes de mobilité urbaine, surtout dans la ville d'Abidjan. Mais aussi d'explorer les opportunités de transport propre et la mobilité durable en Côte d'Ivoire.